Grecia, ragazza di 13 anni muore colpita da un fulmine in spiaggia vicino ai suoi genitori. “Una perlina di metallo la causa”

Una giornata di relax al mare si è trasformata in una tragedia per una famiglia greca sulla spiaggia di Faros, nella Penisola Calcidica. Dorothea, una bambina di 13 anni, è morta sul colpo dopo essere stata colpita da un fulmine, a pochi metri dai suoi genitori.Secondo il racconto del padre, la famiglia si stava godendo una giornata al mare quando è stata sorpresa da un inaspettato temporale estivo.





Nonostante fossero riusciti a uscire dall’acqua e si stessero dirigendo verso l’auto per ripararsi dalla pioggia, un fulmine ha colpito Dorothea, che si trovava a circa un metro e mezzo di distanza dalla madre.Secondo quanto riportato dal notiziario greco Prothema, il fulmine sarebbe stato attirato da una perla di metallo presente sul costume da bagno di Dorothea, che potrebbe essere stata la causa della morte della giovane.Il funerale di Dorothea si è tenuto presso la chiesa di Agios Georgios a Nea Moudania, sempre nella Penisola Calcidica.

Il corpo della piccola è stato trasportato in una bara bianca, mentre parenti e compagni di classe, visibilmente addolorati, sono giunti in chiesa per dare l’ultimo saluto alla promettente studentessa e atleta.

Questa tragedia improvvisa ha sconvolto l’intera comunità locale, gettando nello sconforto la famiglia di Dorothea, che ora piange la perdita della figlia e sorella, descritta come una ragazza eccellente e molto brava nello sport.Le autorità competenti stanno indagando per comprendere appieno le circostanze dell’incidente, nella speranza di offrire risposte e conforto ai genitori e ai familiari della vittima, in questo momento di indicibile dolore.