Helen Comin, 50 anni e madre di 4 figli, muore dopo un intervento estetico al seno. Indagati chirurgo e anestesista

Una tragedia ha colpito la comunità di Cittadella e delle zone limitrofe, dove Helen Comin, madre di 4 figli, è deceduta a 50 anni dopo un intervento di chirurgia estetica al seno. La donna, originaria di Bassano, si era recata presso un centro privato a Castelfranco Veneto per sottoporsi a un trattamento che apparentemente era di routine e non comportava particolari rischi. Non presentava patologie preesistenti, il che ha reso ancor più scioccante la sua morte.





Dopo l’operazione, Helen ha iniziato a sentirsi male pochi minuti dopo aver lasciato la sala operatoria. La situazione si è rapidamente aggravata, culminando in un arresto cardiaco. Nonostante l’intervento urgente e le terapie intensive fornite nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giacomo di Castelfranco, la donna non è sopravvissuta, lasciando la sua famiglia nel dolore.

Al momento, la Procura di Treviso, sotto la guida del pm Giovanni Valmassoi, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Sono stati iscritti nel registro degli indagati sia il chimico che l’anestesista coinvolti nell’operazione. Nelle prossime ore, è prevista l’autopsia sotto l’esperta supervisione del dottor Claudio Terranova dell’Università di Padova, che dovrebbe chiarire le cause del decesso.

Helen era ben conosciuta non solo a Cittadella, ma anche a Galliera Veneta, dove il marito gestiva un’azienda. La donna, che ha recentemente deciso di supportare il consorte dopo aver chiuso il suo negozio a Rosà, è stata descritta come una persona amata e rispettata da molti. La scomparsa di Helen ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità che la circondava.

La notizia della sua morte ha creato un’ondata di dolore tra amici e conoscenti, molti dei quali si sono uniti nel ricordo di una donna che ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro. La comunità si stringe attorno ai suoi cari, mentre si attendono sviluppi sull’inchiesta in corso, nella speranza che possano emergere verità sulla tragica fine di Helen Comin.