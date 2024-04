Il Clandestino replica terza puntata su Rai Premium? Quando rivedere gli episodi 5-6

Esplora la complessità e i colpi di scena degli episodi 5 e 6 di “Il Clandestino”, dove le indagini e i drammi personali si intrecciano in una narrazione avvincente.





Il Clandestino replica terza puntata, riassunto episodi 5-6

Nella terza puntata della serie televisiva “Il Clandestino”, la trama si addensa e i personaggi si trovano ad affrontare scelte cruciali che mettono alla prova la loro integrità e i loro sentimenti. Gli episodi 5 e 6, ricchi di tensione e intrighi, vedono il protagonista Travaglia immergersi completamente nelle sue indagini, mentre cerca di mantenere segreta la sua relazione con Carolina. La situazione si complica quando i genitori del giovane scomparso assumono Travaglia per ritrovare il figlio prima delle autorità, nonostante la madre rifiuti di accettare la possibilità che il figlio possa essere coinvolto in attività criminali.

Travaglia si trova così a navigare tra il suo dovere professionale e i suoi sentimenti personali, in un contesto sempre più difficile. La sua ricerca lo porta a confrontarsi con gli oscuri interessi di Maganza, un vecchio amico con cui la sua amicizia è messa a dura prova. La tensione tra i due raggiunge il culmine e si evolve in una rottura definitiva, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla narrazione.

Parallelamente, l’agente De Giglio fa pressione su Bonetti affinché riprenda le cure mediche, cure che Travaglia ha sempre pagato segretamente. Bonetti, sospettoso, inizia a indagare sull’origine di questi pagamenti, cercando di scoprire chi si cela dietro al generoso benefattore. Questo filone narrativo aggiunge un ulteriore livello di mistero e suspense, arricchendo la trama con nuove dinamiche e possibili rivelazioni.

Il Clandestino replica terza puntata su Rai Premium e in streaming

Per gli appassionati che hanno perso la messa in onda degli episodi 5 e 6 il lunedì 22 aprile 2024, c’è la possibilità di recuperarli attraverso diverse modalità. Gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay, accessibile sia da dispositivi mobili che collegando una Smart TV. Inoltre, per chi preferisce la visione televisiva tradizionale, “Il Clandestino” è programmato per essere trasmesso su Rai Premium sabato 27 aprile 2024 alle ore 21.20 e in replica il venerdì successivo, 3 maggio, alle ore 23.00.

Queste opzioni di visione offrono a tutti i fan della serie la flessibilità di seguire gli sviluppi della trama secondo i propri tempi e preferenze, assicurando che nessun appassionato debba perdere i momenti cruciali di questa avvincente serie. Con personaggi intensamente realizzati e una trama che si sviluppa in maniera sempre più intricata, “Il Clandestino” continua a catturare l’attenzione e l’immaginazione del pubblico, consolidandosi come una delle serie più seguite e apprezzate del panorama televisivo italiano.