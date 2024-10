Il look serale di lunedì di Chiara Ferragni: schiena scoperta e stivali di lusso con tacco storto da oltre mille euro

La nota influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha recentemente festeggiato un’occasione speciale, sfoggiando un look particolarmente elegante per il compleanno di sua madre, Marina. Scopriamo i dettagli del suo outfit autunnale che ha catturato l’attenzione dei follower.

Chiara Ferragni è riemersa nel panorama social dopo un periodo complesso che l’ha vista protagonista di eventi personali difficili, inclusi controversie legate ai pandori di Balocco e la separazione dal marito, Fedez. Dopo un lungo silenzio, Chiara ha ritrovato la serenità, condividendo momenti di gioia con i suoi figli, Leone e Vittoria, e mostrando il suo nuovo stile di vita attraverso i social. Nelle ultime ore, ha rivelato il suo straordinario look scelto per un lunedì sera indimenticabile dedicato alla madre.





Il look autunnale di Chiara Ferragni

In un lunedì generalmente considerato meno glamour, Chiara Ferragni ha dimostrato che ogni giorno può riservare sorprese. Per celebrare il compleanno di sua madre, la modella ha scelto un abito lungo di colore marrone, richiamando le tendenze autunnali. L’abito, caratterizzato da una zip all’americana, lasciava scoperte parte della schiena e dei fianchi, esaltando i tatuaggi sulla pelle e conferendole un’aria sofisticata e seducente.

Chiara Ferragni e gli stivali griffati

Non poteva mancare, ovviamente, un tocco di stile che fosse all’altezza dell’abito: Chiara ha optato per un paio di imponenti stivali col tacco “storto” firmati The Attico. Questo modello, chiamato Cheope, è realizzato in pelle nera e presenta una zeppa a piramide, un dettaglio che conferisce originalità e fascino al suo outfit. Con un costo di 1.190 euro, questi stivali non solo catturano l’attenzione, ma aggiungono anche un elemento di lusso al look autunnale di Chiara.

Stivali Cheope di The Attico

Completando il look, Chiara ha abbinato onde morbide per i capelli e delicati gioielli in oro, nonché un make-up curato ma dall’effetto naturale, evidenziando ulteriormente la sua posizione di icona di stile. La sua attenzione ai dettagli e la scelta di un outfit audace ma sofisticato la rendono un esempio di eleganza in questa stagione autunnale.