“Il Lupo marsicano è presente in Abruzzo”, ma in realtà si tratta dell’orso: la reazione di De Martino

Durante l’episodio di Affari Tuoi trasmesso domenica 27 ottobre, l’attenzione del pubblico è stata catturata non tanto dalla partita di Concettino e Adele, quanto da una singolare gaffe di Pierluigi Lupo, noto conduttore radiofonico. Lupo ha menzionato un inesistente “lupo marsicano”, scatenando la reazione divertita del concorrente e l’ilarità del presente Stefano De Martino.

“Io dopo questa figuraccia me ne andrei”. Queste sono state le parole di Stefano De Martino, visibilmente divertito, in risposta a una dichiarazione clamorosa di Pierluigi Lupo, che sta diventando una figura di spicco nel programma. Il conduttore ha erroneamente parlato di un “lupo marsicano” mentre conversava con un concorrente proveniente dall’Abruzzo, ma è stato prontamente corretto. “In Abruzzo c’è l’Orso marsicano, non il lupo”, ha detto il concorrente, gettando Lupo nella confusione e scatenando risate fra il pubblico e i partecipanti.





Concettino e Adele: il viaggio nell’episodio del 27 ottobre

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 27 ottobre, il protagonista è Concettino, originario di Popoli Terme, che gioca insieme alla moglie Adele. Adele ha rivelato di conoscere Concettino “da più volte”, ironizzando sulla loro storia passata dove lui non si ricordava di averla già incontrata. De Martino, con il suo tipico brio, ha commentato: “Te la presento di nuovo”. Così ha preso avvio il gioco, che per la coppia diventa una vera e propria avventura.

Concettino e Adele, appassionati di moto, hanno deciso di affrontare la loro partita come un viaggio attraverso l’Italia. Tuttavia, il loro sono costretti a fare i conti con la sfortuna: attingendo ai pacchi scelti, si sono ritrovati di fronte a esborsi molto elevati. In una chiamata dal Piemonte, per esempio, il pacco in gioco rivelava 200mila euro, mentre una chiamata dalla Puglia generava una perdita di 100mila euro. La reazione di Concettino è stata di unanime consapevolezza: “Abbiamo capito che mò sceglie lei”. Come se non bastasse, anche 30mila euro svaniscono nel nulla. Il Dottore, facendosi gioco della situazione, propone 20mila euro come prima offerta, una somma che non sembra allettante vista la prospettiva.

“Diciamo sempre le stesse cose, ma un conto è vederli da lì e un conto è averli in mano. Abbiamo avuto qualche problema, ma possiamo sistemare. Ringraziamo, rifiutiamo e andiamo avanti.”

Un finale amaro per la coppia abruzzese

Purtroppo, la partita termina con una grossa delusione per la coppia allegra. Le offerte non superano mai la soglia dei 20mila euro, complici pacchi che si confermano più spesso sfavorevoli. Alla fine, Concettino e Adele si trovano a giocare con solo due pacchi rimanenti: uno da 200 euro e uno da 20mila euro. Il Dottore, calcolando la situazione, propone un cambio che purtroppo si rivelerà fatale. Accettano l’offerta e, con grande sorpresa, la sorpresa si conclude con soli 200 euro. Una conclusione amara per una puntata che, paradossalmente, non esiste, proprio come il misterioso “lupo marsicano”.