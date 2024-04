Il pescivendolo Peppe Di Napoli alla nuova Isola dei Famosi: ‘a cascata’ nell’edizione guidata da Luxuria

Nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 dal 8 aprile, tra i naufraghi ci sarà un volto che i fan dei social network riconosceranno sicuramente: Peppe Di Napoli, noto per i suoi video virali su TikTok come il pescivendolo “a cascata”. La produzione del famoso reality show ha sorpreso tutti scegliendo un personaggio amato nel mondo digitale, specialmente tra i tiktoker napoletani, per unirsi al cast di questa nuova stagione.





Chi è Peppe Di Napoli: Il Pescivendolo che Conquista i Social

Peppe Di Napoli non è solo un pescivendolo di successo con oltre 200.000 follower sulla sua pagina dedicata, Pescheria Di Napoli, ma è anche una vera e propria star dei social grazie ai suoi contenuti originali e intrattenenti. Oltre a gestire uno dei punti vendita di pesce più rinomati, ha già all’attivo una partecipazione a un format televisivo su Discovery+, “Do you like pesce?“, dove condivide ricette che spaziano dal tradizionale all’innovativo, ottenendo decine di migliaia di visualizzazioni per ogni video.

Peppe Di Napoli: Dalla Pescheria alla Celebrità Online

La storia di Peppe Di Napoli è quella di una passione tramandata per quattro generazioni, che lo ha visto trasformarsi da semplice pescivendolo a ristoratore di fama e ora a celebrità dei social media. Il suo successo non si limita ai confini nazionali; infatti, gode di popolarità anche a livello internazionale, con turisti che organizzano visite a Napoli solo per assaggiare i suoi piatti. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Peppe ha sottolineato come semplicità e umiltà siano le chiavi del suo successo, qualità che intende portare anche sull’Isola dei Famosi per affrontare le sfide del reality.

I Naufraghi di Questa Edizione dell’Isola dei Famosi

Il cast dell’Isola dei Famosi di quest’anno, presentato da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti e Eleonoire Casalegno inviata speciale dall’Honduras, annovera nomi noti e nuovi volti, tra cui: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes, e Greta Zuccarello. Questa selezione promette un’edizione ricca di personalità forti e storie avvincenti, con Peppe Di Napoli pronto a dimostrare che le sue doti non si limitano al banco del pesce, ma possono brillare anche nelle sfide estreme dell’Isola dei Famosi.