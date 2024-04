Mistero nella Valle d’Aosta: 29enne trovata morta con ferite, ricerche in corso per un furgone rosso

Il ritrovamento del corpo di una giovane donna all’interno di una cappella abbandonata nella frazione Equilivaz di La Salle, Valle d’Aosta, ha generato un enigma da risolvere. La vittima, una 29enne francese, è stata scoperta con ferite, ma le cause della morte rimangono oscure e richiedono approfondimenti.





La ragazza è stata trovata in posizione simile al sonno da escursionisti nel primo pomeriggio di venerdì. Tuttavia, la constatazione delle forze dell’ordine ha svelato la tragica verità: la giovane era deceduta. Ferite sul collo e sull’addome sollevano sospetti su un possibile omicidio, escludendo il decesso per malore o suicidio.

Le indagini della scientifica hanno rivelato tracce di sangue e resti di pasto sul luogo, fornendo preziosi indizi. Il corpo, ora sottoposto ad autopsia, potrebbe svelare ulteriori dettagli sulla causa del decesso. Un’analisi tossicologica è in corso per determinare eventuali sostanze assunte dalla vittima.

Testimoni hanno menzionato la presenza della giovane con un ragazzo non identificato e di un furgone rosso bordeaux parcheggiato vicino alla cappella. Questi dettagli sono al centro delle attuali ricerche condotte dalle autorità, che hanno acquisito anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona.

L’indagine, coordinata dal pm Manlio D’Ambrosi, punta a svelare il mistero dietro alla morte della ragazza e a individuare il suo possibile accompagnatore. La comunità locale è in attesa di risposte mentre le forze dell’ordine proseguono nelle loro indagini per far luce su questo tragico evento.