Il romantico sì di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini con Gianluca Ginoble e Piero Barone: guarda il video

Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo hanno onorato con la loro presenza il matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, un evento carico di emozioni e momenti esilaranti che ha catturato l’attenzione di molti.





Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini hanno finalmente pronunciato il loro fatidico sì giovedì 12 settembre in una cerimonia intima e speciale, che si è svolta a San Lazzaro di Savena, con la sindaca Marilena Pillati a officiarne il rito civile. L’atmosfera era magica, e il video della cerimonia, che ha rapidamente conquistato i social media, mostra il momento in cui gli sposi, circondati da amici e familiari, hanno condiviso la loro gioia. Ignazio ha scelto di avere al suo fianco Gianluca e Piero, i suoi compagni d’avventura nel trio Il Volo, che hanno aggiunto un tocco di leggerezza e calore al giorno speciale.

La Celebrazione in Compagnia degli Amici

Il matrimonio ha registrato la presenza anche di Michele Torpedine, storico manager del gruppo, che ha immortalato i momenti più significativi della giornata. Nelle immagini condivise su Instagram, si possono vedere Gianluca Ginoble in un elegante completo total black, mentre Piero Barone ha optato per una giacca bianca che ha rotto il monotono del nero, rendendo il loro look festivo ancora più vivace. I tre amici si sono ritratti insieme, sorridenti e pieni di gioia, prima di posare anche con la sindaca e la fotografa Desi Frascari, che ha catturato l’amore e la felicità degli sposi.

Il Video del Momento del Sì, tra Ironia e Romanticismo

Il momento cruciale della cerimonia è stato segnato dalla domanda che ogni coppia si aspetta di ricevere: “Signor Ignazio Boschetto, intende prendere in sposa la qui presente Michelle Marie Bertolini?”. La reazione di Ignazio, un primo sì pronunciato quasi a bassa voce, ha strappato sorrisi e risate tra gli invitati, ma il vero momento di ilarità è arrivato quando ha deciso di ripetere la risposta con entusiasmo, al punto da chiedere: “Si è capito?”. Il suo umorismo è stato accolto con calorosi applausi e risate generali. Quando la sindaca ha posto la stessa domanda a Michelle, anche lei ha risposto con un sì deciso.

A quel punto, la sindaca ha pronunciato le parole che hanno ufficialmente unito i due sposi in matrimonio: “In seguito alle vostre risposte affermative, io, Marilena Pillati, sindaca e ufficiale dello stato civile del comune di San Lazzaro di Savena, in nome della legge, dichiaro che il signor Ignazio Boschetto e la signora Michelle Marie Bertolini sono uniti in matrimonio”. Questo momento ha sancito non solo un’unione ma anche la promessa di un futuro insieme, intriso di amore e complicità.

Un Bacio da Sogno

Dopo la formula conclusiva, Ignazio ha avvolto Michelle in un dolce bacio, sigillando simbolicamente il loro amore con un gesto semplice ma profondo che ha emozionato tutti gli ospiti presenti. La loro storia d’amore è ora ufficialmente scritta nelle pagine della vita e il loro matrimonio rimarrà impresso nel cuore di chi ha partecipato a questa celebrazione unica. Gli amici e i conoscenti dei sposi hanno iniziato a condividere sul web messaggi di congratulazioni, sottolineando quanto fosse speciale vedere un amore così bello fiorire.

La nuova vita di Ignazio e Michelle promette di essere un meraviglioso viaggio insieme, pieno di musica, risate e momenti indimenticabili, benedetta dalla presenza di chi ama e sostiene la loro unione.