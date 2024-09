Incendio su un treno con 45 studenti minorenni a bordo: nove giovani intossicati e trasportati in ospedale per precauzione.

Un incendio ha avuto luogo su un treno regionale della linea Fermide-Ferrara, nel Mantovano, causando momenti di grande panico tra i passeggeri. Nove studenti minorenni sono stati trasferiti in ospedale dopo aver accusato problematiche respiratorie dovute all’inalazione di fumi tossici. La situazione si è sviluppata rapidamente quando il treno, partito da Sermide con 45 ragazzi e tre ferrovieri a bordo, ha iniziato a emettere fumi all’interno di un vagone.





Immediatamente, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Castelmassa (Rovigo) sono accorsi sul posto per gestire l’emergenza. Secondo quanto reso noto dalle autorità, i nove studenti sono stati trattati per escoriazioni e per le conseguenze dell’inalazione di fumi, ma fortunatamente le loro condizioni non risultano gravi.

I vigili del fuoco hanno lavorato soprattutto per domare le fiamme e garantire la sicurezza di tutti i presenti. I dettagli sulle cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le indagini sono già state avviate per capire cosa possa aver scatenato l’episodio.

L’evento ha suscitato una grande preoccupazione tra genitori e cittadini, sottolineando l’importanza della sicurezza sui mezzi pubblici. La ferrovia ha assicurato che saranno effettuate verifiche approfondite sui vagoni e sulla loro manutenzione per prevenire futuri incidenti simili. Nel frattempo, gli studenti e i loro familiari sono stati informati sulle procedure da seguire. Questo avvenimento ha evidenziato l’importanza della prontezza dei soccorsi in situazioni critiche come questa.