Jasmine Carrisi recita nella serie Beautiful

Jasmine Carrisi: Il Debutto di una Stella in “Beautiful”

Un traguardo significativo nella carriera artistica di Jasmine Carrisi, figlia del celebre cantante Al Bano e della showgirl Loredana Lecciso. La giovane ha avuto l’opportunità di recitare nella popolarissima soap opera “Beautiful”, un’esperienza che ha descritto come incredibile e onorevole. Jasmine ha condiviso la sua emozione attraverso un post su Instagram, corredato da immagini che la ritraggono accanto a noti attori del cast.





Un’Occasione Unica a Roma

Per la prima volta in 36 anni di storia, “Beautiful” ha girato alcune scene nella storica città di Roma. La Capitolina si aggiunge così alle straordinarie location italiane già utilizzate nel programma, come le suggestive località di Venezia, Como, Portofino e la Puglia. Questo omaggio al nostro paese non solo esalta la bellezza delle sue architetture, ma offre anche a talenti emergenti come Jasmine l’opportunità di farsi notare nella scena internazionale.

Nel suo post su Instagram, Jasmine Carrisi ha esternato la sua gioia: “Incredibile aver partecipato a una puntata di Beautiful con la mia canzone in sottofondo.” Ha così legato la sua carriera musicale a questo importante step nel mondo della recitazione, sottolineando la sinergia tra le due arti.

Jasmine Carrisi in una scena di “Beautiful”

In risposta alle numerose domande degli utenti sui social, Jasmine ha chiarito che la puntata in cui è apparsa è stata già trasmessa, ma è disponibile per la visione su Mediaset Infinity. Tra i commenti di supporto, molti fan l’hanno elogiata per il suo talento e la sua bellezza, esprimendo la loro gioia per questo inizio promettente nella sua carriera.

Le reazioni entusiastiche non si sono fatte attendere: “Sei bellissima e bravissima. Papà e mamma devono essere tanto orgogliosi di te,” ha scritto un follower, suggerendo un forte senso di orgoglio familiare attorno a Jasmine. Altri fan l’hanno incoraggiata, definendo questa esperienza come “un vero sogno” e augurandole continui successi nel percorso intrapreso.