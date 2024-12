La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha conseguito la laurea, le immagini e la celebrazione di Stella con mamma e papà

Un giorno speciale per Stella Bossari, che ha raggiunto un importante traguardo accademico: la laurea in Media Design e Arti Multimediali presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA). La giovane, ventiquattrenne, ha celebrato questo momento significativo circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici più stretti, come mostrano le immagini condivise sui social. La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari ha indossato la tradizionale corona d’alloro e ha condiviso con i suoi cari la gioia per il risultato ottenuto.





Tra le foto pubblicate su Instagram, spiccano scatti che immortalano Stella con i genitori, visibilmente orgogliosi di lei. In uno dei post, la neodottoressa tiene tra le mani la sua tesi intitolata “Più vero del vero. Fiabe, neorealismo e cinema del reale”, un lavoro che riflette il suo percorso di studi e le sue passioni. La didascalia accompagna le immagini con una semplice frase: “È successo questo”, lasciando trasparire emozione e soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Le congratulazioni non si sono fatte attendere: oltre ai tanti commenti dei fan e degli amici, anche personaggi noti come Enzo Miccio, Csaba dalla Zorza, Jovanotti, Nicola Savino e Cristina Parodi hanno espresso il loro entusiasmo per il successo della giovane. La laurea rappresenta un passaggio importante nella vita di Stella, che da tempo sogna di intraprendere una carriera nel mondo del cinema, come rivelato in passato dal padre.

In un’intervista rilasciata lo scorso maggio durante la trasmissione Verissimo, Daniele Bossari aveva parlato del rapporto con la figlia, sottolineando il sostegno costante della famiglia nei suoi confronti: “Sogna di diventare una regista, spero che possa raggiungere tutti i suoi sogni”. Parole che testimoniano l’orgoglio e l’affetto del conduttore nei confronti della figlia, che ha sempre avuto il pieno supporto dei genitori.

La famiglia Bossari-Lagerback si è sempre mostrata molto unita, anche nei momenti difficili. Un esempio è stato il periodo in cui Daniele Bossari ha affrontato un tumore alla gola, una fase complessa che ha rafforzato ulteriormente i legami familiari. In un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore aveva dichiarato: “Grazie a lei ho appreso una ulteriore forma d’amore, quella per la ricerca”. Parole che evidenziano quanto il sostegno reciproco sia stato fondamentale per superare le difficoltà.

Anche Filippa Lagerback, madre di Stella, ha sempre mostrato grande attenzione nei confronti della figlia, accompagnandola nelle sue scelte e incoraggiandola a perseguire i suoi obiettivi. La conduttrice svedese, nota per il suo ruolo televisivo accanto a Fabio Fazio, ha spesso condiviso momenti di vita familiare sui social, mostrando il forte legame che unisce i tre membri della famiglia.

Il percorso accademico di Stella Bossari presso la NABA si è concluso con successo, ma rappresenta solo l’inizio di una nuova fase della sua vita. La giovane ha espresso in più occasioni il desiderio di lavorare nel mondo del cinema e della regia, ambizioni che sembrano perfettamente in linea con il titolo della sua tesi e con i suoi interessi artistici. La Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, istituzione rinomata nel campo delle arti visive e multimediali, ha fornito a Stella gli strumenti necessari per sviluppare le sue competenze e prepararsi al meglio per il futuro.

La giornata della laurea è stata documentata con foto e video che hanno catturato l’atmosfera festosa e l’emozione del momento. Tra le immagini più significative, quella che ritrae Stella accanto ai genitori, entrambi sorridenti e visibilmente emozionati. Un’immagine che racconta non solo il raggiungimento di un obiettivo personale, ma anche il sostegno incondizionato di una famiglia che ha sempre creduto in lei.