L’Angelo di Sarajevo come finisce il film di Franco Di Mare: finale e spiegazione della storia vera

L’Angelo di Sarajevo come finisce, la storia vera di Franco Di Mare

L'Angelo di Sarajevo è un film-tv che racconta la storia di Marco De Luca, un giornalista televisivo di successo, interpretato da Giuseppe Fiorello. La pellicola, ambientata nel luglio del 1992, segue Marco durante il suo incarico a Sarajevo per documentare gli orrori della guerra in corso. La storia è ispirata alle reali esperienze del giornalista Franco Di Mare. Vediamo come si sviluppa la trama e come finisce il film, insieme alla spiegazione del suo significato. Come finisce L'Angelo di Sarajevo. La trama, il finale e la spiegazione del film tv.





L’Angelo di Sarajevo trama completa

Durante la sua missione a Sarajevo, Marco De Luca si trova a testimoniare la brutalità del conflitto, immerso in una città devastata dai bombardamenti e dall’assedio. In questo contesto drammatico, Marco incontra Malina, una bambina orfana di dieci mesi. Colpito dalla vulnerabilità della piccola e dal desiderio di darle un futuro migliore, Marco sente nascere dentro di sé un forte desiderio di paternità, un sentimento mai provato prima.

Decide così di compiere un gesto irrazionale e coraggioso: salvare Malina e portarla con sé in Italia. Questa decisione lo mette di fronte a numerose difficoltà. La città è sotto assedio, e Marco deve muoversi attraverso una Sarajevo devastata, affrontando il costante pericolo rappresentato dai cecchini. Inoltre, deve confrontarsi con il colonnello Babic, una figura ambigua e pericolosa che rappresenta un ulteriore ostacolo al suo piano di salvataggio.

L’Angelo di Sarajevo finale spiegazione del film dedicato a Franco Di Mare

Il film-tv “L’Angelo di Sarajevo” culmina con Marco De Luca che riesce a prendere in affido Malina e intraprende un viaggio rischioso per portarla in salvo. La determinazione di Marco nel proteggere la bambina lo porta a sfidare ogni pericolo, dimostrando un enorme coraggio e una dedizione incondizionata. Attraverso il suo viaggio, Marco non solo documenta le atrocità della guerra ma vive anche una profonda trasformazione personale.

Il finale del film vede Marco attraversare vari ostacoli e pericoli, ma alla fine riesce a raggiungere l’Italia con Malina. Questo atto di coraggio e amore segna la nascita di una nuova vita dalla tragedia della guerra. La storia si conclude con una nota di speranza e redenzione, sottolineando il potere dell’amore e della determinazione umana.

Il film, basato sulla vera storia di Franco Di Mare, si focalizza sul percorso che ha portato all’adozione di Stella, la sua figlia adottiva. Di Mare, inviato di guerra a Sarajevo, è realmente riuscito a salvare e adottare una bambina durante il conflitto, un atto che ha cambiato la sua vita per sempre. Questo evento è stato narrato nel suo libro “Non chiedere perché”, che ha ispirato la produzione del film.

L’interpretazione di Giuseppe Fiorello nel ruolo di Marco De Luca ha ricevuto ampi consensi per la sua capacità di trasmettere l’intensità e l’emotività della vicenda. Il film non solo racconta una storia toccante, ma mette in luce le difficoltà e i dilemmi morali affrontati dai giornalisti di guerra, il cui lavoro spesso li porta a confrontarsi con situazioni estreme.

In conclusione, L’Angelo di Sarajevo è un tributo alla forza dell’amore e alla resilienza umana di fronte alle avversità. La storia di Franco Di Mare, rappresentata attraverso il personaggio di Marco De Luca, rimane un esempio di come anche nelle situazioni più disperate possano nascere atti di straordinaria umanità.