Marco De Luca giornalista Rai, la storia vera: chi è nella realtà il protagonista di L’Angelo di Sarajevo

Nella miniserie film tv L'Angelo di Sarajevo Marco De Luca è un giornalista Rai e inviato durante la guerra in Bosnia Erzegovina. Marco De Luca, il protagonista della miniserie televisiva L'Angelo di Sarajevo, è un giornalista Rai inviato durante la guerra in Bosnia Erzegovina. La sua storia, interpretata magistralmente da Giuseppe Fiorello, ha catturato l'attenzione e il cuore degli spettatori. Ma chi è nella realtà Marco De Luca? Qual è la storia vera dietro il personaggio?





Il film-tv L’Angelo di Sarajevo si ispira alla vita di Franco Di Mare, celebre giornalista e autore del libro “Non chiedere perché”. La trama segue la crociata personale di Marco per adottare Malina, coinvolgendo amici e colleghi come il cameraman Romano, il driver Kemal e la giornalista responsabile dell’Eurovisione Karen. Marco sfida ogni pericolo nella ricerca dei genitori di Malina, avventurandosi in un viaggio doloroso verso il villaggio di Visegrad, dove sarà testimone delle barbarie perpetrate dalle milizie.

Il personaggio di Marco De Luca è infatti ispirato alla vita di Franco Di Mare, un giornalista italiano che ha vissuto in prima persona gli orrori della guerra in Bosnia ed Erzegovina. Nel film-tv, Giuseppe Fiorello dà vita a Marco De Luca, un alter ego di Di Mare, attraverso una performance intensa e commovente. La storia è basata sul libro di Franco Di Mare “Non chiedere perché”, che racconta la sua esperienza come inviato di guerra a Sarajevo e l’adozione della sua figlia Stella.

La narrazione del film-tv, pur prendendo alcune libertà artistiche, rappresenta fedelmente le difficoltà e le sfide affrontate da Franco Di Mare durante il conflitto. Il viaggio di Marco De Luca per trovare e proteggere Malina riflette la vera determinazione di Di Mare di salvare Stella da un orfanotrofio in una zona di guerra devastata.

Franco Di Mare ha avuto una carriera straordinaria come giornalista. Nato a Napoli, ha iniziato la sua carriera collaborando con vari giornali prima di entrare in Rai nel 1991. Come inviato speciale, ha coperto numerosi conflitti internazionali, inclusa la guerra nei Balcani, che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita personale e professionale. La sua esperienza in Bosnia, che culminò con l’adozione di Stella, è stata narrata in “Non chiedere perché”, un libro che non solo racconta la storia di un amore nato in mezzo alla devastazione, ma anche una denuncia delle atrocità della guerra.

Il film-tv L’Angelo di Sarajevo, attraverso il personaggio di Marco De Luca, mette in luce non solo il coraggio e l’umanità di Di Mare, ma anche il ruolo cruciale del giornalismo nel portare alla luce le verità scomode e nel raccontare storie di speranza e redenzione. La performance di Giuseppe Fiorello è stata apprezzata per la sua autenticità, rendendo omaggio alla vera storia di Franco Di Mare e alla sua straordinaria missione.

In conclusione, sebbene Marco De Luca sia un personaggio di finzione, rappresenta le esperienze reali e le emozioni vissute da Franco Di Mare durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina. Il film-tv L’Angelo di Sarajevo non solo celebra la carriera di un giornalista coraggioso, ma anche il potere dell’amore e della determinazione umana di fronte alle avversità più estreme.