Lino Giuliano escluso dal Grande Fratello: il commento controverso che ha causato la squalifica

Si prospetta un cambiamento nell’edizione attuale del Grande Fratello, poiché la partecipazione di Lino Giuliano, 29enne noto per la sua apparizione a Temptation Island 2024, sembra essere stata annullata. La notizia è stata riportata da Davide Maggio, il quale afferma che la squalifica del giovane napoletano sarebbe stata confermata prima ancora del suo ingresso nella casa del reality. Il motivo alla base di questa decisione sarebbe riconducibile a un commento omofobo rivolto al tiktoker Vincenzo Galasso, conosciuto anche come Enzo Bambolina. Gli attriti tra i due avrebbero avuto inizio dopo che Galasso aveva, in tono ironico, accennato a una presunta conoscenza tra lui e Lino, in seguito a un post che annunciava ufficialmente la partecipazione di Giuliano al programma.





Nella sua risposta, Lino non si era mostrato affatto gentile, tirando in ballo l’omosessualità di Galasso e commentando il suo aspetto fisico in modo derogatorio. “Ti piacerebbe essere stato con me. Ma sembri l’omino della Michelin. Se fai un trapianto di capelli sei più credibile,” ha letto tra le righe della risposta. Alle provocazioni seguivano insulti e minacce, tra cui frasi infelici come: “Domani vado a denunciarti!”

Cosa ha scatenato il conflitto tra Lino Giuliano e Enzo Bambolina

Sotto il post che annunciava la partecipazione di Lino al GF, Enzo Bambolina aveva fatto un commento che insinuava un flirt passato tra i due, ma si trattava solo di un modo di divertirsi sulla celebrità di Giuliano come latin lover nel contesto di Temptation Island. Tuttavia, Giuliano ha interpretato il commento in modo errato, rispondendo con insulti. Pochi ore dopo, ha ritenuto opportuno scusarsi tramite un messaggio su Instagram, chiarendo le sue posizioni rispetto alle accuse di omofobia.

Nella sua dichiarazione, Lino ha ribadito di avere molti amici gay e che giudica le persone per il loro carattere, non per il loro orientamento sessuale. Ha anche sottolineato di essere stato provocato da Galasso, una figura nota a Napoli per le sue provocazioni e per creare contenuti controversi. Lino ha espresso il suo rifiuto di coinvolgere la sua famiglia in questa situazione e ha espresso il desiderio di denunciare Galasso per diffamazione. Nel messaggio, ha messo in chiaro che nessuno dovrebbe permettersi di colpire la sua famiglia e che il suo commento era stato dettato da una reazione impulsiva.

La posizione di Enzo Bambolina su Lino Giuliano

Intervistato da Fanpage.it, Enzo Bambolina ha confermato di avere un legame di lunga data con Lino, dicendo: “Ha sempre avuto una passione per il mondo dello spettacolo e aspirava a diventare un cantante. Come organizzatore di eventi, era interessato a conoscerci”. Bambolina ha chiarito che il suo commento sotto il post del GF era da intendersi come una battuta, ma ha anche rivelato di essere rimasto ferito dagli insulti ricevuti in seguito. Nonostante questo, Enzo ha aggiunto di non volere l’esclusione di Lino dal reality: “Se dovesse essere escluso per questo motivo, mi dispiacerebbe moltissimo. Non voglio rovinargli la carriera”. Anche se ferito, ha voluto difenderlo, evidenziando che conosce Lino come una brava persona proveniente da una buona famiglia.

Questa situazione solleva interrogativi su quanto l’etica e la responsabilità debbano incidere nelle partecipazioni a programmi di grande visibilità come il Grande Fratello. L’incidente ha messo in evidenza la necessità di considerare il linguaggio usato nei social media, spesso fonte di controversie e malintesi.