Malena: “Non rispondo a Rocco Siffredi, ho lasciato il porno per tornare vergine”

Le recenti dichiarazioni di Malena, nota ex pornostar, hanno suscitato un dibattito acceso nel mondo dello spettacolo e al di fuori di esso. Dopo aver annunciato la sua decisione di abbandonare definitivamente l’industria del porno, la donna ha spiegato le motivazioni personali che l’hanno portata a intraprendere questo cambiamento radicale. Tra queste, il desiderio di una vita diversa e il sogno di trovare il vero amore, lontano dalle esperienze vissute sul set.





In una recente intervista rilasciata durante la trasmissione “Storie di donne al bivio” condotta da Monica Setta, Malena ha parlato apertamente del suo passato e delle sue aspirazioni future. Durante l’intervista, ha condiviso un dettaglio significativo: un video messaggio ricevuto da Rocco Siffredi, una delle figure più conosciute e rispettate nell’industria del porno. “Rocco Siffredi mi ha mandato un video messaggio”, ha raccontato Malena, “mi rivuole nel porno, ma ormai io ho detto addio a quel mondo”.

La scelta di Malena non è stata improvvisa, ma maturata nel tempo, soprattutto dopo un evento personale che ha segnato profondamente la sua vita: la malattia della madre. “Da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore”, ha confessato. Questa dichiarazione ha colpito molti, evidenziando un lato umano spesso nascosto dietro l’immagine pubblica della pornostar.

Durante l’intervista, Malena ha raccontato anche delle difficoltà e dei sacrifici legati alla sua carriera nel mondo del porno. “Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ho fatto l’amore anche dieci ore al giorno”, ha spiegato, sottolineando quanto fosse impegnativo quel lavoro. Tuttavia, nonostante le sfide affrontate, non si è mai pentita delle sue scelte passate. “Fare la pornostar è difficilissimo. Devi essere pronta a tutto e ti devi sdoppiare”, ha aggiunto, evidenziando la complessità di una vita che molti potrebbero non comprendere appieno.

Rocco Siffredi, dal canto suo, ha espresso il desiderio di ristabilire un contatto con Malena, dichiarando di aver cercato di raggiungerla negli ultimi due anni senza successo. Secondo quanto riportato da Malena, Siffredi avrebbe attribuito la sua decisione di allontanarsi dal mondo del porno alla perdita di una figura significativa nella sua vita: “Rocco dice che il mio legame con il porno si è rotto quando è mancato suo cugino Gabriele che per me era molto importante”. Tuttavia, Malena ha chiarito che la sua scelta è stata dettata da motivazioni personali e non da un malessere interiore: “In realtà ho solo fatto una scelta e tra la vita da pornostar e la famiglia ho scelto mia madre”.

Nonostante l’insistenza di Siffredi, che continua a sperare in un suo ritorno sul set, Malena appare determinata a proseguire lungo il percorso che ha scelto. “Sono sicura che prima o poi anche Rocco, che ama molto la moglie e i figli, si deciderà a cambiare vita per i suoi cari”, ha commentato. Questa affermazione sottolinea il rispetto reciproco tra i due, nonostante le divergenze sulle scelte di vita.

Un altro aspetto interessante emerso durante l’intervista riguarda il desiderio di Malena di “tornare vergine” attraverso un’operazione chirurgica. Questo gesto simbolico rappresenta per lei un nuovo inizio, lontano dal passato e dalle esperienze accumulate nel corso della sua carriera. “Ho avuto quattro uomini nella vita vera e forse centinaia sul set. Davanti alla macchina da presa ho fatto di tutto, anche hard core”, ha spiegato, aggiungendo però che ora desidera una vita diversa: “Vorrei fare una operazione per tornare vergine e ricominciare vivendo una vita completamente diversa, dove l’amore non è fisico, ma è puro cuore”.

Il cambiamento di Malena non riguarda solo il suo rapporto con il lavoro, ma anche con la spiritualità. Sebbene in passato si fosse vociferato che volesse prendere i voti, lei stessa ha chiarito: “Si, da bimba ero molto religiosa, ma non ho mai pensato di fare la suora laica, anzi. Semmai, mi immagino madre e moglie di un uomo che mi ami davvero”. Questa visione romantica e idealizzata dell’amore contrasta nettamente con le esperienze vissute finora, dove spesso si è sentita sfruttata: “Finora molti mi hanno solo usata e questo Siffredi lo sa bene”.

L’annuncio del ritiro definitivo dal mondo del porno arriva dopo una carriera intensa che l’ha vista protagonista in 39 film. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, Malena guarda al futuro con speranza e determinazione. Il suo obiettivo principale è quello di costruire una vita basata sull’amore autentico e sulla serenità familiare.