Maltempo in arrivo: avviso di allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 30 ottobre, ecco quali sono le regioni esposte al rischio

Il maltempo, che ha caratterizzato le ultime settimane in Italia, sta lentamente cedendo il passo a condizioni meteorologiche più favorevoli. Tuttavia, un residuo di instabilità continua a interessare alcune aree, soprattutto nel Centro-Nord. In risposta a questa situazione, il dipartimento della Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando un’allerta arancione per rischio idraulico in alcune zone dell’Emilia-Romagna e un’allerta gialla per tre ulteriori regioni.

Grazie all’avvento di un’alta pressione, ci si aspetta che l’instabilità generale si attenui, portando a un periodo di stabilità meteorologica che durerà fino al prossimo weekend e durante il ponte di Ognissanti.





Allerta meteo: dettagli dell’avviso per domani, 30 ottobre

In previsione della giornata di domani, la Protezione Civile ha diramato un bollettino che evidenzia le zone a rischio:

Allerta arancione per rischio idraulico:

Emilia-Romagna: Costa ferrarese

Emilia-Romagna: Costa ferrarese Allerta gialla per rischio idraulico:

Emilia-Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Previsioni meteorologiche per domani, mercoledì 30 ottobre

Le previsioni per domani, 30 ottobre, indicano un’ampia presenza di sole su gran parte delle regioni italiane, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si prevede formazione di nuvole in Sardegna e occasionali velature su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, oltre a banchi di nebbia nella pianura padana e in molte valli del Centro, che potrebbero ridurre la visibilità.

Le temperature si manterranno stabili senza variazioni significative. Le correnti di Scirocco si faranno sentire sul canale di Sicilia, mentre un vento moderato da nord interesserà le regioni adriatiche e ioniche. In queste aree il mare si presenterà mosso, mentre nei settori restanti i venti saranno deboli e i mari generalmente tranquilli o poco mossi.