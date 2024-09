Maltempo in Emilia Romagna: Laura Pausini offre supporto e aggiornamenti per le persone in difficoltà

Laura Pausini, la famosa cantante romagnola, è attivamente impegnata a condividere notizie sul grave maltempo che ha colpito la sua Emilia Romagna. In particolare, la situazione è critica a Faenza, sua città natale, dove i fiumi sono esondati, costringendo all’evacuazione di oltre mille persone nelle province di Ravenna, Forlì e Bologna.





Negli ultimi giorni, Laura ha utilizzato i suoi profili social per informare costantemente i cittadini, sottolineando il deterioramento rapido delle condizioni meteorologiche. In un primo post, ha riportato le notizie relative a Faenza, evidenziando come, durante la notte, si siano manifestati i temuti eventi di piena dei torrenti locali, come il Marzeno, e dei fiumi Lamone e Senio. Questa mattina, molti residenti si sono svegliati in una città gravemente allagata, con l’acqua che ha invaso strade e abitazioni.

Laura ha inoltre rivolto l’attenzione ai comuni di Castel Bolognese, Casola Valsenio e Riolo Terme, dove è stato diramato un allerta critico per l’innalzamento dei fiumi. In questo contesto, ha esortato i residenti a mettersi al sicuro salendo ai piani superiori delle loro abitazioni o, nel caso non fosse possibile, a trovare rifugio in luoghi sicuri. Ha anche raccomandato di mantenere il telefono carico e di avere a disposizione una torcia, suggerendo di essere pronti a lasciare le proprie case velocemente nel malaugurato caso in cui la situazione peggiorasse ulteriormente. Laura ha condiviso i numeri d’emergenza, che rimangono attivi anche in presenza di interruzioni delle linee telefoniche. Finora, ha comunicato che a Castel Bolognese, dove risiedono i suoi genitori, e Solarolo non si sono registrati danni significativi.

In un gesto di gratitudine, la cantante ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro dei sindaci dei comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, i quali forniscono ai cittadini aggiornamenti costanti sulla situazione. Laura ha anche condiviso una storia sui social media rimandando al profilo ufficiale della Croce Rossa italiana, che offre istruzioni e assistenza per chi ha urgente bisogno.

Il forte impegno di Laura Pausini nella sua regione si era già manifestato nel 2023, quando l’Emilia-Romagna aveva subito un devastante evento alluvionale. In quella circostanza, la cantante si era proposta di aiutare la sua terra natale devolvendo il ricavato di tre concerti ai comuni di Solarolo, Castel Bolognese e Faenza. Inoltre, aveva partecipato attivamente al concerto di beneficenza denominato Italia Loves Romagna svoltosi nel giugno del 2023. Il suo attaccamento alla regione e la volontà di contribuire non si limitano solo a parole, ma si manifestano anche attraverso azioni concrete, dimostrando una dedizione che la caratterizza profondamente.