Mauro Icardi sfrattato da Wanda Nara: fuori dalla residenza nei pressi di Buenos Aires

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, con nuovi sviluppi che hanno coinvolto la polizia, accuse di possesso d’armi e uno sfratto notturno. La vicenda si arricchisce di dettagli e tensioni, mentre si attende il divorzio ufficiale.





Nel corso di una disputa legale che sta assumendo contorni sempre più complessi, la polizia è intervenuta nella notte nella residenza situata a Santa Bárbara, un complesso residenziale a Nordelta, nei pressi di Buenos Aires, dove Mauro Icardi si trovava in quel momento. Gli agenti si sono presentati intorno alle 3:30 del mattino per eseguire una perquisizione, cercando presunte armi che sarebbero state indicate da Wanda Nara nella sua denuncia. L’operazione si è conclusa con lo sfratto del calciatore, che ha dovuto lasciare la casa verso le 6:30 e trovare rifugio temporaneo presso un amico.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Yanina Latorre, durante il programma televisivo LAM su América TV, la situazione si è svolta in modo concitato. Gli agenti hanno ispezionato l’abitazione senza però trovare alcuna traccia delle presunte armi. “Wanda Nara aveva riferito che Icardi potesse avere delle armi, ma non hanno trovato nulla”, ha dichiarato la reporter, aggiungendo che il calciatore è stato costretto a preparare i bagagli e abbandonare l’abitazione nel cuore della notte.

La vicenda ha attirato grande attenzione in Argentina, dove i media hanno seguito con interesse ogni sviluppo della separazione tra i due. La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che in passato era stata caratterizzata da momenti di grande esposizione pubblica, sembra ora giunta a un punto di rottura definitivo. Le accuse reciproche e le azioni legali hanno contribuito a rendere ancora più teso il clima tra i due.

Dopo lo sfratto, Mauro Icardi ha reagito attraverso i suoi avvocati, annunciando l’intenzione di sporgere querela contro l’ex moglie. Il calciatore, attualmente sotto contratto con il Galatasaray, ha negato categoricamente tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Tramite i suoi legali, ha dichiarato di voler contestare sia l’accusa di possesso di armi sia quella di aver occupato la casa con la forza o in modo coercitivo. Secondo quanto riportato dai media argentini, Icardi ritiene che queste accuse facciano parte di una strategia per danneggiarlo in un momento delicato della sua vita personale e professionale.

L’avvocato del calciatore ha definito l’intera vicenda “vergognosa”. Attualmente, Mauro Icardi si trova in Argentina per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio, dopo un grave infortunio subito durante una partita di Europa League contro il Tottenham lo scorso 7 novembre. L’attaccante aveva lasciato la Turchia per effettuare ulteriori analisi e prepararsi all’operazione programmata per martedì prossimo.

Secondo alcune fonti vicine alla coppia, il trasferimento di Icardi nella residenza di Santa Bárbara sarebbe avvenuto con il consenso di Wanda Nara, che avrebbe permesso al calciatore di utilizzare la casa durante la sua permanenza in Argentina. In un’intervista rilasciata ai media locali, la stessa Nara avrebbe dichiarato: “Gli ho prestato la mia casa con il cuore, come farei con chiunque o come faccio anche con altre persone”. Tuttavia, le tensioni tra i due sembrano aver raggiunto un punto critico, portando a questa nuova escalation.

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata accompagnata da numerosi episodi controversi negli ultimi mesi. Tra questi, il blocco delle carte di credito da parte del calciatore, le accuse reciproche e le querele presentate da entrambi. Di recente, un video pubblicato dallo stesso Icardi, che li mostrava insieme sotto lo stesso tetto, aveva alimentato ulteriori speculazioni sulla natura del loro rapporto e su presunte accuse di violenza domestica. Tuttavia, il gesto del calciatore sembrava volto a smentire tali voci.

La vicenda continua a essere oggetto di attenzione mediatica, non solo in Argentina, ma anche in Italia, dove probabilmente sarà affrontata dal punto di vista legale il procedimento di divorzio. Nel frattempo, entrambe le parti sembrano decise a portare avanti le proprie battaglie legali, mentre i dettagli della loro separazione continuano a emergere.