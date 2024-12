Maxi scontro sul Grande Raccordo Anulare, cinque automobili coinvolte: un ferito critico

Un nuovo incidente si è verificato questa mattina lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, precisamente nella Galleria Cassia. L’episodio, che ha visto coinvolte cinque automobili in un tamponamento a catena, ha attirato l’attenzione non solo per le conseguenze sul traffico, ma anche per la particolarità delle immagini che hanno rapidamente fatto il giro dei social network. Secondo quanto riportato, una delle vetture coinvolte è stata sollevata dall’impatto, rischiando quasi di ribaltarsi.





La dinamica dell’incidente sembra essere legata alla mancata frenata da parte di alcuni conducenti che, probabilmente a causa della distrazione e dell’alta velocità, non sono riusciti a evitare le auto già ferme per il traffico intenso. La Polizia Stradale, giunta rapidamente sul posto, ha avviato i rilievi per accertare le cause esatte e individuare eventuali responsabilità.

Una persona è rimasta ferita nell’incidente ed è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e non desterebbero preoccupazioni particolari. La vittima non sarebbe in pericolo di vita, come confermato da fonti mediche.

Le immagini dell’incidente, diffuse attraverso il canale social “Welcome to Favelas”, mostrano una lunga fila di veicoli bloccati sulla corsia di sorpasso della galleria. Cinque le macchine coinvolte nel tamponamento a catena, con una scena che ha attirato l’attenzione per la sua singolarità. In particolare, una delle automobili è stata spinta con tale forza da essere sollevata da terra, rischiando quasi di capovolgersi.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul luogo, l’incidente avrebbe creato notevoli disagi al traffico. “Ero diretto al lavoro e sono rimasto bloccato per oltre un’ora”, ha raccontato un automobilista che si trovava sulla stessa tratta questa mattina. “Non potevo fare altro che aspettare che la situazione si sbloccasse”. Molti conducenti si sono trovati costretti a cambiare tragitto per evitare il blocco causato dall’incidente.

La Polizia Stradale ha lavorato a lungo per effettuare i rilievi necessari e garantire la sicurezza della zona. “Stiamo verificando la dinamica del sinistro e valutando eventuali responsabilità”, hanno dichiarato gli agenti intervenuti. Dai primi accertamenti, sembra che la combinazione di alta velocità, distrazione e mancato rispetto delle distanze di sicurezza abbia giocato un ruolo determinante nell’accaduto.

L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul traffico del Grande Raccordo Anulare, con code e rallentamenti significativi registrati per diverse ore. Gli automobilisti diretti verso quella tratta hanno dovuto cercare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. Non è la prima volta che incidenti simili si verificano in zone ad alta densità di traffico come questa, dove la concentrazione alla guida e il rispetto delle norme diventano fondamentali per prevenire situazioni di pericolo.

Un altro testimone ha aggiunto: “La strada era molto trafficata già di prima mattina. Quando ho visto le macchine ferme sulla corsia di sorpasso, ho capito subito che c’era stato un incidente. È stato impressionante vedere una delle auto quasi ribaltarsi”.

Le autorità stradali continuano a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto delle regole del codice della strada, in particolare riguardo alla distanza di sicurezza tra i veicoli e alla velocità adeguata alle condizioni del traffico. “È fondamentale mantenere sempre un livello elevato di attenzione alla guida”, hanno sottolineato gli agenti della Polizia Stradale.

Nonostante l’incidente abbia causato disagi significativi al traffico cittadino, la buona notizia è che nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Il ferito trasportato al Sant’Andrea è stato soccorso tempestivamente e le sue condizioni sono stabili.

L’episodio odierno rappresenta un ulteriore monito per tutti gli utenti della strada sull’importanza della prudenza e del rispetto delle norme di sicurezza. Incidenti come questo evidenziano quanto sia cruciale mantenere alta la concentrazione durante la guida, soprattutto in tratti particolarmente trafficati come il Grande Raccordo Anulare.

Le operazioni di sgombero delle vetture coinvolte si sono concluse solo nel primo pomeriggio, permettendo una graduale ripresa della circolazione. Tuttavia, i disagi hanno avuto ripercussioni anche sulle arterie secondarie collegate al raccordo, dove il traffico è rimasto intenso per diverse ore.