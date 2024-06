Ordine cronologico di Star Wars per “The Acolyte: La seguace”

Il 5 giugno ha fatto il suo debutto su Disney+ la nuova serie del mondo di Star Wars, The Acolyte – La Seguace. Questa produzione, creata da Leslye Headland (nota per Russian Doll), ci porta in un viaggio unico e inedito nell’universo fantascientifico più famoso al mondo. La trama segue il maestro Jedi Sol (interpretato da Lee Jung-jae) e il suo gruppo, impegnati nella caccia a una misteriosa assassina (Amanda Stenberg), che si rivela essere la sorella gemella di una vecchia allieva di Sol.





Una delle caratteristiche distintive di The Acolyte è la sua collocazione temporale all’interno della timeline di Star Wars. Per la prima volta, infatti, una produzione della saga non si svolgerà nel consueto periodo legato alle vicende della famiglia Skywalker. Sinora, tutti i film e le serie TV si concentravano sugli eventi che vanno dall’incontro tra Obi Wan Kenobi e Anakin Skywalker fino alla caduta del Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’Impero Galattico.

In The Acolyte – La Seguace, ci troviamo nel periodo dell’Alta Repubblica, l’apice dell’era dei Jedi nella galassia. Gli eventi della serie si svolgono circa 100 anni prima rispetto a quelli narrati nel film Star Wars – Episodio I: La minaccia fantasma (1999). Questa collocazione temporale significa che, per la prima volta, non vedremo personaggi legati alla saga classica di Star Wars: tutto ciò che verrà introdotto nella nuova serie Disney+ sarà completamente originale e nuovo per i fan.

L’ambientazione di The Acolyte – La Seguace

L’era dell’Alta Repubblica non è mai stata esplorata nei film e nelle serie TV di Star Wars, se non attraverso qualche citazione sporadica. Tuttavia, questa fase storica è stata trattata in altri media appartenenti al cosiddetto “universo espanso”. Storie ambientate durante questo periodo possono essere trovate nei fumetti e nei romanzi di Star Wars. Il progetto di sviluppare racconti inerenti a questa epoca risale al 2018 e ha visto il suo esordio nel gennaio 2021 con tre romanzi: The Light of the Jedi di Charles Soule, The Great Jedi Rescue di Cavan Scott e A Test of Courage di Justina Ireland. Molti altri lavori sono stati pubblicati successivamente, tra cui la serie a fumetti Marvel in 15 episodi L’Alta Repubblica, di Cavan Scott e Ario Anindito, che ha ricevuto recensioni molto positive.

Con The Acolyte – La Seguace, la Disney intende aprire un nuovo franchise, esplorando parti del mondo di Star Wars mai viste prima d’ora. Questo permette agli autori di raccontare storie nuove e di presentare personaggi inediti, distanziandosi dalla narrazione classica creata da George Lucas. Non solo offre ai fan una prospettiva fresca, ma consente anche di continuare a sfruttare un brand che mantiene sempre un enorme fascino sul pubblico.

Gli appassionati di Star Wars possono aspettarsi una serie ricca di sorprese, con una trama avvincente e un’ambientazione mai vista prima. Considerata la qualità delle precedenti produzioni di Disney e il talento di Leslye Headland, le aspettative sono alte. La nuova serie promette di essere un successo e di aggiungere un altro tassello importante all’universo di Star Wars, affacciandosi su un periodo storico tutto da scoprire.