Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati marito e moglie

Un matrimonio da favola ha unito in eterno legame Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la coppia nata durante una edizione del reality di Canale 5 “Grande Fratello Vip”. Le prime immagini della cerimonia, ambientata su una spiaggia della Toscana illuminata dalla luce rossa di un tramonto, mostrano uno scenario da sogno.





Lo sposo, elegantissimo e sorridente, attende la sua bellissima sposa, che si fa strada lungo una passerella adagiata sulla sabbia sulle note di un violino che suona l’Ave Maria di Schubert. Clizia, con i capelli sciolti sulle spalle e un abito bianco da sogno, raggiunge finalmente il suo amato per pronunciare il fatidico “sì”.

Questa unione arriva dopo anni di amore intenso e la nascita, nel 2022, del piccolo Gabriele, che era presente alla cerimonia insieme a Nina, la figlia di Clizia. Il matrimonio è stato anticipato a causa del peggioramento delle condizioni di salute della madre di Paolo, l’attrice Eleonora Giorgi, che sta lottando contro un tumore.

Tra gli invitati vip c’era anche Edoardo Tavassi, che ha condiviso sui social alcune immagini e parole della romantica promessa di Clizia: “Non scomoderò Catullo o Neruda, sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ti amerò per sempre. Ti amo.”Dopo la cerimonia, è iniziata la festa fino a notte, coronando il sogno d’amore di questa coppia. Nonostante le difficoltà affrontate, Clizia e Paolo hanno dimostrato che il loro legame è più forte di tutto, celebrando il loro amore in un’atmosfera da favola.Questa unione, nata in un contesto televisivo, ha saputo resistere al passare del tempo, diventando un esempio di come l’amore possa fiorire anche in situazioni inaspettate. I fan della coppia non possono che augurargli ogni felicità per il loro futuro insieme.