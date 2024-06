Perde il controllo del go-kart, muore adolescente di 15 anni

Un tragico incidente ha scosso il mondo del karting durante l’Håsken Grand Prix a Andebu, in Norvegia, dove un pilota di soli 15 anni ha perso la vita.





L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 200 piloti, è stato bruscamente interrotto a seguito dell’incidente che ha coinvolto il giovane pilota. Il ragazzo ha subito gravi lesioni interne e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, è stato dichiarato morto sul posto. La polizia norvegese ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Testimoni oculari, tra cui circa 1000 spettatori presenti, hanno riferito che il giovane ha perso il controllo del suo Go-kart, venendo poi tragicamente travolto dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo. La federazione norvegese degli sport motoristici, Norsk Bilsport, ha espresso il proprio dolore per l’accaduto, sottolineando la difficoltà del momento per la famiglia del pilota e per l’intera comunità che ha assistito alla tragedia.

La notizia ha travalicato i confini nazionali, toccando membri della comunità internazionale del motorsport. Petter Solberg, celebre campione di rally e rallycross, ha espresso il suo cordoglio tramite social media, sottolineando come tali incidenti non dovrebbero mai verificarsi, specialmente con giovani piloti. Anche Dennis Hauger, pilota di Formula 2 e ex membro dell’Academy della Red Bull, ha condiviso le sue condoglianze, ricordando di aver frequentato lo stesso circuito negli anni passati.

Il dolore e la solidarietà si estendono oltre la Norvegia, con figure del motorsport di tutto il mondo che hanno espresso la loro tristezza per la perdita di un giovane talento. Tra questi, il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli ha condiviso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia del pilota scomparso.

L’indagine della polizia norvegese è in corso e si stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire esattamente cosa sia accaduto durante l’incidente. La comunità del motorsport è in lutto e si stringe attorno alla famiglia del giovane pilota, sperando che incidenti simili non si ripetano in futuro.