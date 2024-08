Raoul Bova ha annullato i suoi impegni a causa di un intervento chirurgico urgente al ginocchio dichiarando che si sono verificati degli imprevisti

Raoul Bova ha comunicato che non parteciperà al Magna Graecia Film Festival a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. L’attore ha rassicurato i fan dichiarando che ha subito un’operazione per migliorare le proprie condizioni di salute e che sta già meglio. Ha anche chiesto scusa per la sua assenza, spiegando che si è trattato di un imprevisto.





Raoul Bova non sarà presente al Magna Graecia Film Festival a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. L’attore ha annunciato e spiegato i motivi della sua assenza, sottolineando che ci sono stati degli imprevisti. Ha anche specificato che l’operazione è stata anticipata, aggiungendo che la sua situazione non è grave.

In un video messaggio, l’attore ha chiarito le ragioni della sua assenza dal Magna Graecia Film Festival, ricollegandosi a problemi di salute. Nel filmato condiviso sui social, ha affermato:

Spero che stiate bene, io purtroppo sono a Roma. Mi hanno appena dimesso dal Gemelli dopo un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival, ma a causa di imprevisti ho dovuto anticipare l’operazione. Sono molto dispiaciuto perché avrei voluto essere lì con voi per festeggiare. Desideravo anche fare dei bagni nel mare della Calabria e presentare un film a cui tengo molto, un documentario sulla Siria, ma sono fiducioso che l’anno prossimo avremo l’opportunità di vederlo insieme. La mia situazione non è grave; ho effettuato l’operazione per migliorare la mia salute e con il tempo starò meglio. Vi chiedo scusa ancora per la mia assenza, ma si è trattato di un piccolo imprevisto.

Raoul Bova in Emily in Paris 4

Tra i recenti progetti a cui Raoul Bova ha partecipato vi è il quarto capitolo di Emily in Paris. L’attore ha rivelato alcuni dettagli sulla serie, prevista per il 15 agosto:

Ho effettuato prove costume a Parigi in un contesto produttivo vasto e altamente curato. Successivamente, si sono svolte le riprese a Roma. La prima scena? A letto con Philippine Leroy-Beaulieu, la boss Sylvie dell’agenzia, un modo per rompere il ghiaccio. Certamente ci sono elementi stereotipati: interpreto Giancarlo, un regista pubblicitario italiano con cui Sylvie si rilassa, si sente libera e sorridente; sono il suo detox. Tuttavia, Emily in Paris è una serie leggera e divertente, e non si può chiedere di più.