Roberto Baggio vittima di una rapina: scoperta una falla nei sistemi di allarme della sua tenuta

La casa di Roberto Baggio, situata ad Altavilla Vicentina, è un vero e proprio paradiso immerso nel verde, ma è diventata teatro di un incubo a causa dell’irruzione di alcuni banditi che hanno rapinato e ferito l’ex calciatore. L’incidente è avvenuto giovedì sera mentre si giocava Italia-Spagna agli Europei. I malviventi, approfittando della posizione isolata della tenuta e di una possibile falla nei sistemi di allarme, hanno agito rapidamente e con determinazione, sorprendendo Baggio.





Nelle dichiarazioni del suo storico manager, Vittorio Petrone, emerge tutto lo smarrimento e la frustrazione per l’accaduto. Petrone ha riportato il pensiero del Pallone d’Oro: “L’aggressione è stata fulminea, in piena luce, e non ha consentito l’attivazione di tutti i sistemi di sicurezza della villa”. I rapinatori, ben organizzati, sono riusciti a eludere anche i meccanismi di protezione più sofisticati, dimostrando di aver pianificato il colpo nei minimi dettagli. “Ora potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro”, ha aggiunto Petrone.

La tenuta di Baggio, situata tra le colline vicentine, è una vasta azienda agricola dove l’ex campione ha costruito la sua nuova vita dopo il ritiro dal calcio. In questa proprietà, Baggio alleva animali e vive con la moglie Andreina Fabbri e i figli Mattia e Leonardo, mentre la figlia Valentina si è trasferita all’estero. Il casale, circondato da ettari di terreno e una fitta boscaglia, rappresenta per Baggio un rifugio di tranquillità e privacy, lontano dai riflettori.

L’irruzione dei rapinatori ha violato l’intimità di Baggio, che ha sempre tenuto molto alla sua privacy. La casa è circondata da un ampio giardino, arredato con bracieri e tavoli all’aperto, dove la famiglia si riunisce per momenti di relax e meditazione. Questa dimensione privata è stata bruscamente interrotta dall’aggressione, che ha portato tensione e paura in un luogo altrimenti sereno.

La residenza di Baggio è caratterizzata da un salone a doppia altezza con una grande vetrata che offre una vista panoramica sulla distesa verde circostante, donando luce e ampiezza agli interni. Questa caratteristica, che rappresenta una finestra sul mondo naturale esterno, è uno degli elementi che rendono la casa un luogo speciale e amato dal campione.

Nella villa non manca una palestra privata, dove Baggio si tiene in forma. Tra gli arredi, un tavolo da biliardo e diverse immagini del calciatore e della sua famiglia, che testimoniano l’importanza del legame familiare e del benessere fisico per l’ex campione.

Dopo l’incidente, Baggio e il suo staff sono determinati a migliorare ulteriormente i sistemi di sicurezza per evitare che episodi simili possano ripetersi. La presenza di un circuito di sensori e allarmi più sofisticato potrebbe rappresentare una barriera efficace contro eventuali nuove intrusioni.