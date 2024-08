“Se dovessi morire, sopprimete il mio cane”: la famiglia di Alain Delon rifiuta la richiesta di abbattimento

Alain Delon, l’icona del cinema francese, ha espresso il suo desiderio di essere sepolto insieme al suo amato cane, Loubo, un pastore belga Malinois. Tuttavia, dopo la sua recente scomparsa, la famiglia ha deciso di non seguire questa volontà, suscitando un acceso dibattito pubblico.

Nel 2018, in un’intervista rilasciata a Paris Match, Delon aveva dichiarato: “Se morirò prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme.” Questa affermazione ha colpito profondamente i suoi fan e gli amanti degli animali, poiché l’attore desiderava che Loubo fosse soppresso in caso di sua morte, per non lasciarlo affrontare la vita senza di lui. Delon ha sottolineato l’intensità del legame con il suo cane, affermando: “Non lo lascerò mai solo. Se dovesse morire prima di me, non prenderò altri animali.

“Tuttavia, a pochi giorni dalla morte di Delon, la sua famiglia ha deciso di non esaudire il suo desiderio. Le proteste degli animalisti hanno avuto un ruolo cruciale in questa decisione, con molte organizzazioni che si sono mobilitate per garantire il benessere di Loubo. La Fondazione Brigitte Bardot ha rassicurato il pubblico affermando: “Non preoccupatevi per Loubo. La famiglia di Alain Delon si prenderà cura di lui.

“Il destino di Loubo ha suscitato un acceso dibattito sui social media, dove molti hanno espresso la loro indignazione per la possibilità di una soppressione. Attivisti e associazioni per i diritti degli animali, come 30 Millions d’Amis, hanno offerto di trovare una nuova casa per il cane, sottolineando che Loubo è in buona salute e merita di vivere.Alain Delon, che ha sempre dimostrato un profondo amore per gli animali, ha avuto più di 50 cani nel corso della sua vita, di cui 35 sono sepolti nella sua tenuta a Douchy, nella Loira. Questo legame speciale con i suoi amici a quattro zampe è stato riconosciuto anche da Brigitte Bardot, che ha descritto Delon come “un grande amico degli animali”.

La decisione della famiglia di non seguire le ultime volontà di Delon ha sollevato interrogativi sulla responsabilità di proteggere gli animali e sul significato del legame tra uomo e animale. Mentre il mondo del cinema piange la scomparsa di una leggenda, Loubo può ora continuare a vivere, circondato dall’affetto e dalla cura della sua nuova famiglia.In conclusione, la vicenda di Loubo rappresenta un importante dibattito sulla vita e i diritti degli animali, evidenziando come l’amore e la responsabilità nei loro confronti debbano sempre prevalere, anche di fronte a desideri personali. La storia di Alain Delon e Loubo rimarrà un simbolo di questo legame incondizionato che esiste tra gli esseri umani e i loro animali domestici.