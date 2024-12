Si ferma per osservare un incidente, ma scorda il freno a mano e il camion urta le auto

Nella mattinata di domenica 15 dicembre, un drammatico incidente ha scosso la tranquilla cittadina di Cologno al Serio, situata nella provincia di Bergamo. Un’anziana signora di 85 anni è stata investita da un’automobile lungo la circonvallazione mentre si dirigeva verso la chiesa per partecipare alla Messa. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7:20, in prossimità di via della Repubblica, quando una Fiat 500L ha colpito la donna che stava attraversando la strada.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, sembra che la conducente del veicolo, una donna di 57 anni residente a Bagnatica, non abbia notato l’anziana a causa della fitta nebbia che avvolgeva la zona in quel momento. La vittima ha riportato gravi ferite, tra cui fratture multiple agli arti e un trauma cranico. È stata immediatamente soccorsa dai sanitari e trasportata d’urgenza all’ospedale di Treviglio per ricevere le cure necessarie.

Mentre i soccorritori erano impegnati a prestare assistenza alla donna ferita e la polizia stradale stava eseguendo i rilievi per ricostruire l’accaduto, un altro episodio ha rischiato di complicare ulteriormente la situazione. Un uomo di 70 anni, originario di Prevalle nel bresciano, si era fermato con il suo camion per osservare quanto stava accadendo e, forse, per offrire il suo aiuto. Tuttavia, nel farlo, ha commesso una grave disattenzione: non ha azionato il freno a mano del suo camion.

Il mezzo pesante, lasciato incustodito, ha iniziato a muoversi da solo lungo la strada, dirigendosi pericolosamente verso le altre vetture ferme nelle vicinanze. Fortunatamente, un agente della polizia stradale di Treviglio, presente sul posto per i rilievi dell’incidente, è riuscito a intervenire prontamente. Con grande prontezza di riflessi e coraggio, il poliziotto è salito sul camion in movimento e lo ha fermato prima che potesse causare ulteriori danni o ferire qualcuno.

Nonostante il tempestivo intervento dell’agente abbia evitato conseguenze più gravi, il 70enne è stato sanzionato per non aver azionato il freno a mano del suo veicolo e per aver violato i tempi di guida previsti dalla normativa vigente. Questo episodio ha sollevato interrogativi sull’importanza della sicurezza stradale e della necessità di mantenere alta l’attenzione anche in situazioni di emergenza.

Intervistato dai giornalisti locali, l’agente della polizia stradale di Treviglio, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato: “È stato un intervento d’istinto. Ho visto il camion muoversi e ho capito che dovevo agire rapidamente. Fortunatamente sono riuscito a fermarlo prima che succedesse qualcosa di grave”.

Nel frattempo, le condizioni della donna investita rimangono critiche ma stabili. I medici dell’ospedale di Treviglio stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare le sue condizioni e monitorare il decorso delle sue ferite. La comunità di Cologno al Serio si è stretta attorno alla famiglia dell’anziana, esprimendo solidarietà e vicinanza in questo momento difficile.