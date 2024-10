Simona Tagli: “Dopo 15 anni di castità, desidero infrangere il voto con Rocco Siffredi o Gianluca Vacchi. Alberto di Monaco rimane il mio amante principale”

La famosa Simona Tagli ha dichiarato di voler rompere il suo voto di castità fatto nel 2009. Dopo quasi 15 anni, la donna ha espresso il desiderio di trascorrere la sua prima notte di passione con il pornodivo Rocco Siffredi e con l’affascinante Gianluca Vacchi.





In un’intervista a Storie di donne al bivio, in onda su Rai 2, Simona ha rivelato di essere pronta a tornare ad amare: “Il 10 dicembre 2009 ho fatto un voto di castità, ma ora sono pronta a romperlo perché ho voglia di tornare ad amare”. Dopo la separazione da Francesco Ambrosoli, Simona si è dedicata completamente a sua figlia Georgia, ma ora è pronta per una nuova prospettiva sull’amore.

Simona ha anche annunciato di aver conosciuto un uomo e presto renderà ufficiale il suo fidanzamento. Non ha rivelato ulteriori dettagli sul suo nuovo amore, ma ha parlato delle sue relazioni passate, tra cui quella con Alberto di Monaco e Antonio Zequila. Secondo Simona, entrambi sono stati grandi amanti, ma la palma del migliore va a Alberto di Monaco, descritto come un libertino amante della danza e del divertimento.

Simona ha condiviso anche alcune riflessioni sulla felicità e sul successo, sottolineando che il successo non conta se non si è felici. Ha inoltre espresso la sua opinione sui rapper, definendoli sessisti, e ha sottolineato di non sentire il bisogno di esasperare il proprio testosterone.

In definitiva, Simona Tagli sembra pronta a vivere una nuova fase della sua vita, aperta all’amore e desiderosa di condividere la sua felicità con un partner speciale.