Sinner avanza in semifinale ad Halle: trionfo su Struff dopo un’avvincente battaglia

Jannik Sinner raggiunge la semifinale di Halle superando Jan-Lennard Struff in un match combattuto che si è concluso con il punteggio di 6-2, 6-7, 7-6. Il tedesco ha cercato di resistere nel secondo set, ma alla fine ha dovuto cedere al numero uno del mondo, che ora attende di conoscere il suo prossimo avversario tra Zhang ed Eubanks.





Prosegue l’avventura di Sinner sull’erba di Halle

Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, continua il suo cammino sull’erba di Halle, assicurandosi un posto in semifinale dopo una vittoria sofferta contro il tedesco Jan-Lennard Struff, attualmente 41esimo nel ranking ATP. Il match si è concluso con un combattuto 6-2, 6-7, 7-6 a favore di Sinner. La vittoria è stata particolarmente significativa poiché Sinner è riuscito finalmente a rompere la “maledizione del tie-break”, vincendo un tiebreak dopo aver perso tutti i precedenti nel torneo, inclusi tre match precedenti, uno dei quali proprio contro Struff.

Una battaglia sul campo

Sebbene Sinner non abbia deluso le aspettative, ha trovato più difficoltà del previsto a metà incontro, trasformando quella che sembrava essere una vittoria semplice in una vera e propria maratona. Tuttavia, ha mantenuto la calma e, in tre set, si è assicurato la semifinale di Halle. Questo match è stato cruciale anche per consolidare ulteriormente la sua posizione di numero uno al mondo, specialmente dopo la sconfitta di Alcaraz al Queen’s.

La partita contro Struff

Il match contro Struff sembrava archiviato già dal primo set, giocato da Sinner in modo quasi perfetto. Con un tempo di appena 31 minuti, Sinner ha dominato con scambi brevi e un ritmo elevato, prendendo il controllo sul 4-2 e chiudendo il set sul 6-2. Tuttavia, il secondo set ha visto Struff resistere, riuscendo a tenere il proprio servizio e portando il match al tiebreak, che ha vinto con un pesante 7-1.

Il terzo set è stato una vera maratona, con Sinner che ha cercato di mettere le cose in chiaro ma ha incontrato un Struff determinato a non cedere. Il tedesco ha annullato ben 5 palle break, portando il set al tiebreak. Qui, finalmente, Sinner è riuscito a prevalere, spezzando la “maledizione del tie-break” e assicurandosi la vittoria finale.

Con la vittoria su Struff, Jannik Sinner si trova ora in semifinale e attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Zhang ed Eubanks. Entrambi i giocatori sembrano essere alla sua portata, ma l’attesa è alta anche per un’eventuale finale dove potrebbe incontrare giocatori del calibro di Zverev o Hurkacz, quest’ultimo suo compagno di doppio.

La vittoria di Sinner ad Halle non solo lo porta più vicino al titolo, ma dimostra anche la sua capacità di gestire situazioni di alta pressione e di superare momenti difficili in partita. Con un mix di determinazione e talento, Jannik Sinner continua a dimostrarsi uno dei giocatori più promettenti del circuito, mantenendo alte le aspettative dei suoi fan e del mondo del tennis.