Sonia Bruganelli lancia una stoccata a Paolo Bonolis: “Ho sempre rappresentato il +1 di qualcun altro”

Sonia Bruganelli, tra le concorrenti più attese della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, ha lanciato una provocazione al suo ex compagno, Paolo Bonolis. L’ex opinionista del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi ha affermato: “Ero la fidanzata del conduttore, psicologicamente ed emotivamente sono sempre stata il +1 per tutta la vita ed è stato davvero difficile”.





Sonia Bruganelli e la sua partecipazione a Ballando con le stelle

La Bruganelli si è presentata in coppia con il ballerino Carlo Aloia e ha chiarito i motivi alla base della sua partecipazione al programma: “Non sono una persona che cerca il consenso. È nel mio carattere provocare e non mi interessa essere politicamente corretta. Spesso mi comporto in modo scorrettamente reattivo. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi dal mondo esterno”. Inoltre, ha fatto riferimento al suo percorso professionale con una certa ironia dicendo: “Sono stata fortunata a incrociare la strada di qualcuno come lui, poiché è grazie a lui che ho iniziato a lavorare dietro le quinte, ma la vita al suo fianco non è stata semplice”.

Il giudizio su Sonia Bruganelli

Guillermo Mariotto ha commentato l’esibizione con entusiasmo, sottolineando l’intesa tra i due: “La vostra performance ha mostrato una grande sensualità. C’era una forte intensità”. Anche Carolyn Smith ha apprezzato la coreografia: “É stata molto sinuosa, con una sensibilità che poteva essere ancora più intensa. I tuoi piedi sono straordinari, mentre il movimento delle braccia richiederà un po’ di lavoro”. Dall’altro lato, Ivan Zazzaroni ha etichettato l’esibizione come “basica”.

Non sono mancate le provocazioni di Selvaggia Lucarelli, che ha cercato di stuzzicare Sonia sulle sue reazioni ai giudizi: “Sei la prima a non controbattere mai, mi chiedo se sia per non risultare antipatica o piuttosto una strategia comportamentale. Vedo una Bruganelli in versione Ghandi”. Con una certa tranquillità, Sonia ha risposto: “No, avete ragione tutti”. Tuttavia, Selvaggia ha chiuso il tema dicendo: “Tu sei così astuta che, accanto a te, Alan Friedman sembra una mammoletta”.

“Ti vogliamo più aggressiva”

Anche Alberto Matano ha chiesto alla Bruganelli di mostrarsi più incisiva: “Diversamente ti abbiamo vista in altre situazioni, ci aspettiamo un po’ più di mordente da parte tua. Forse il tuo amore sta avendo effetti benefici? Desideriamo vedere un po’ più di autenticità, quindi liberati della tua corazza”. E Sonia ha risposto con una certa determinazione: “Se dovessi togliermi questa corazza, non sarei comunque come mi volete”.

In questo contesto, Sonia Bruganelli ha dimostrato di essere un personaggio complesso, capace di affrontare le domande e le critiche, al contempo cercando di svelare una nuova parte di sé. La sua partecipazione a “Ballando con le stelle” si preannuncia piena di colpi di scena e, chissà, forse sarà l’occasione per mostrare una versione più autentica e meno protetta di se stessa.