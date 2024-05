Terremoti ai Campi Flegrei: Napoli scossa da magnitudo 4.4, oggi chiusura delle scuole a Pozzuoli

La serata di ieri è stata segnata da un intenso sciame sismico ai Campi Flegrei, con due terremoti di notevole magnitudo che hanno scosso la zona. Alle 20:10, due forti scosse di magnitudo 3.5 e 4.4 hanno avuto come epicentro la zona della Solfatara, a una profondità di 3 km. Successivamente, altre due scosse di assestamento, di magnitudo 2.4 e 3.9, si sono verificate tra le 21:31 e le 21:46, creando ulteriori preoccupazioni.





Conseguenze immediate e interventi

I terremoti hanno causato sgomberi, la caduta di cornicioni e la formazione di crepe negli edifici, rilevate dai Vigili del Fuoco. Inoltre, si sono registrati movimenti franosi nella zona di Arco Felice. Le autorità locali hanno deciso di chiudere le scuole a Pozzuoli, Quarto e in alcuni quartieri di Napoli per la giornata di domani, per garantire la sicurezza degli studenti.

A Pozzuoli, numerosi residenti si sono riversati in strada, spaventati dalle scosse. In collaborazione con la Protezione Civile, sono state allestite quattro tende per ospitare i cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. «Stiamo allestendo 4 aree per l’accoglienza dei cittadini, con generi di primo conforto e psicologi per l’assistenza alla popolazione», ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in un video messaggio. Manzoni ha rassicurato i suoi concittadini, informandoli che «si sta lavorando con grande attenzione e impegno» per gestire l’emergenza.

Le aree di accoglienza designate nel comune di Pozzuoli includono il Palatrincone, il parcheggio C9 in via Vecchia delle Vigne, la piazza a Mare e il Largo palazzine. «È un momento particolare per la nostra comunità. Dobbiamo restare uniti e compatti. Tutti insieme – ha continuato Manzoni – possiamo fare tanto per venirne fuori».

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è atteso a Pozzuoli per recarsi presso la sede della Protezione Civile e coordinare ulteriori interventi.

Sicurezza e assistenza

La priorità in queste ore è garantire la sicurezza della popolazione e fornire assistenza immediata a chi ne ha bisogno. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione e valutando ulteriori misure di sicurezza. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e mantengano la calma durante questa fase critica.

Misure di prevenzione e preparazione

In vista di possibili ulteriori scosse, è consigliabile che i residenti delle aree colpite preparino un kit di emergenza contenente beni di prima necessità, documenti importanti e medicinali. Inoltre, è utile informarsi sui punti di raccolta e sulle procedure di evacuazione previste dal piano comunale di protezione civile.

Lo sciame sismico che ha colpito i Campi Flegrei rappresenta un evento significativo che richiede una risposta coordinata e tempestiva da parte delle autorità e della comunità. Con l’arrivo del presidente De Luca e il continuo lavoro delle squadre di soccorso, l’obiettivo è garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini colpiti da questa emergenza.