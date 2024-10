Tragico scontro a Latina, due vittime: bambino gravemente ferito trasportato d’urgenza a Roma

Un incidente mortale tra due automobili si è verificato nella provincia di Latina nella mattinata di oggi, sabato 19 ottobre 2024. I due veicoli si sono scontrati all’altezza del comune di Santi Cosma e Damiano. Il bilancio dell’incidente conta due decessi e un bambino ferito. Sono in corso accertamenti sul luogo del sinistro.





Incidente frontale a Latina, due uomini deceduti: grave un bambino. Oggi, nel comune di Santi Cosma e Damiano, si è verificato un incidente grave. Lo scontro è avvenuto questa mattina, quando due automobili si sono collidefrontalmente.

Le due vetture hanno subito un impatto frontale. A risultare mortali nell’incidente sono stati i due uomini al volante dei veicoli. Entrambi hanno perso la vita sul colpo: si tratta di un uomo di 52 anni e un anziano di 81 anni, entrambi deceduti immediatamente dopo l’impatto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità nell’area. Inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi e mettere in sicurezza la zona, nonché il personale del pronto soccorso sanitario del 118, che si è precipitato in soccorso del bambino ferito.

Una volta raggiunti i due uomini alla guida, i soccorritori hanno rapidamente constato che per loro non c’era più nulla da fare: sono deceduti sul luogo dell’incidente e, pertanto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Come sta il bambino gravemente ferito nell’incidente frontale. Un bambino, che si trovava a bordo di una delle automobili coinvolte nello scontro, è rimasto gravemente ferito. Il piccolo è stato subito soccorso e, a causa delle gravi condizioni, è stato trasportato in eliambulanza a un ospedale romano, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Meno di una settimana fa, nella stessa area, ha perso la vita un altro automobilista, di nome Gino Parente.