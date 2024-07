Trump, il tiratore sul tetto è stato abbattuto. Il procuratore: «C’è almeno un’altra vittima»

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato ferito durante un comizio in Pennsylvania. L’attentatore è stato neutralizzato dalle forze dell’ordine, con ulteriori vittime confermate.





Donald Trump, durante un comizio in Pennsylvania, è stato colpito da un proiettile. Il procuratore di Butler ha confermato che l’attentatore è stato ucciso dalla polizia e che c’è almeno un’altra vittima. L’Associated Press ha riportato che immediatamente dopo essere stato colpito, mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco, Trump ha chiesto ai suoi agenti di fargli prendere “le sue scarpe”. Sconvolto e con la camicia aperta, il tycoon è stato trascinato all’interno del SUV per essere portato al sicuro.

Trump ferito, i video sul web

Sui social media, in particolare su X (precedentemente Twitter), stanno circolando numerosi video che mostrano l’uomo che ha sparato contro Donald Trump durante il comizio. Nei filmati, si vede l’attentatore a terra, ricoperto di sangue, dopo essere stato neutralizzato dalle forze dell’ordine. Questi video stanno alimentando il dibattito pubblico e aumentando l’attenzione mediatica sull’accaduto.

Dove si trovava l’attentatore

L’attentatore che ha colpito Donald Trump si trovava sul tetto di un edificio adiacente, situato fuori dall’area dell’evento. Secondo il procuratore, era necessario un fucile per compiere l’attentato, poiché l’uomo si trovava a diverse centinaia di metri di distanza dal palco. Questo dettaglio sottolinea la premeditazione e la complessità dell’attacco.

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per comprendere le motivazioni dietro l’attacco e verificare se l’attentatore avesse complici. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull’identità dell’attentatore. La risposta rapida del Secret Service e delle forze dell’ordine ha impedito che l’attacco causasse ulteriori vittime e ha garantito la sicurezza dell’ex presidente.

La notizia dell’attentato ha suscitato reazioni immediate da parte del mondo politico. Joe Biden ha condannato fermamente l’attacco, dichiarando che “non c’è posto per la violenza negli Stati Uniti”. Anche altri leader politici, tra cui Barack Obama e George W. Bush, hanno espresso la loro solidarietà a Trump e ai suoi sostenitori. L’attentato ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli eventi pubblici e sull’efficacia delle misure di protezione per le figure politiche di alto profilo.