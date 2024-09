Vanessa Incontrada: “Ho vissuto una storia d’amore tossica, è stata terribile. Ora sono contenta con Rossano Laurini”

Vanessa Incontrada, nota conduttrice e attrice, ha recentemente condiviso dettagli intimi riguardo alla sua vita amorosa, mettendo in evidenza il suo passato difficile e il nuovo capitolo accanto a Rossano Laurini. Proprio in un’intervista rilasciata al settimanale F, Vanessa ha affermato: “Oggi siamo sereni. La nostra temporanea separazione è stata fondamentale per riflettere sugli errori commessi e ripartire”, ha dichiarato. Lei e Rossano, padre del suo amato figlio Isal, hanno deciso di dare una nuova chance al loro matrimonio dopo aver affrontato un periodo complicato.





Incontrada ha rivelato anche di aver vissuto un percorso difficile in precedenza, caratterizzato da un amore tossico che le ha causato grandi sofferenze. “Questo tipo di relazione spegne la felicità”, ha confidato, sottolineando che per lei era diventato insopportabile sentirsi sempre in ansia per possibili reazioni dell’altro. “Mi ha dato la forza di chiudere”, ha osservato, rendendosi conto che quel legame le stava arrecando solo danno. Anche se ha superato questa fase da tempo, oggi riconosce quanto sia insidioso il rischio di incontrare relazioni storte e afferma che, nonostante le buone intenzioni, alcune persone non evolveranno mai, sfidando le convinzioni di chi spera di poterle salvare.

Parlando di Rossano Laurini, la sua relazione ha vissuto momenti di grande intensità e profondità, alternati a fasi di crisi. Nel 2022, durante un’intervista con Vanity Fair, Vanessa aveva annunciato una pausa nella loro unione per riconsiderare i sentimenti che provavano l’uno per l’altra. Le voci di un riavvicinamento erano ricominciate a circolare a maggio, quando sono apparse alcune foto che li immortalavano insieme. “La separazione è stata un’opportunità per affrontare questioni che non andavano tra di noi”, ha spiegato l’attrice, aggiungendo che si è chiesta se potesse immaginare una vita senza il marito. Questo scambio di domande e riflessioni ha portato entrambi a decidere di ripartire con nuova consapevolezza, evitando di ripetere gli stessi errori.

“Si dice che i vasi rotti non possano tornare come prima, ma nel nostro caso le crepe non si vedono più. Adesso siamo davvero felici”, ha concluso Incontrada, esprimendo il suo entusiasmo per questo periodo di serenità e di rinnovata complicità con Rossano. Con una nuova visione del futuro, la conduttrice sottolinea quanto sia importante saper affrontare il passato per costruire un presente gioioso e significativo.