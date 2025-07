Alessio sconvolge Sonia M a Temptation Island con una confessione inaspettata: “Non so se la amo, forse l’ho chiesta in moglie per gratitudine”

La prima puntata di Temptation Island 2025 si apre con un colpo di scena che coinvolge la coppia formata da Sonia M e Alessio. Quest’ultimo sorprende tutti con dichiarazioni che lasciano la sua compagna senza parole, rivelando dettagli inaspettati sul loro rapporto e sui suoi veri sentimenti.





Durante i primi momenti nel villaggio, Alessio si lascia andare a una confessione che cambia completamente la percezione del loro legame. Parlando davanti alle telecamere, spiega il motivo per cui ha deciso di partecipare al programma, un motivo che non aveva mai condiviso con Sonia M. Le sue parole sono dirette e prive di filtri: “Sonia non sa la reale motivazione per la quale ho scritto a Temptation, non le ho mai parlato delle reali motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di vista emotivo. Io non so se a Sonia la amo, o peggio ancora se non l’ho mai amata. Da qui a dire la ami, sono sincero non sono in grado di poterlo dire con certezza.”

Questa rivelazione è solo l’inizio di un discorso più ampio in cui Alessio confessa di avere dubbi sul suo amore per Sonia M e di aver confuso il sentimento di gratitudine con quello dell’amore. Continua dicendo: “Mi ha dato un tetto sulla testa, mi ha dato autonomia, mi ha dato un modo per realizzare i miei sogni. Il mio dubbio è questo: il fatto di pensare di aver confuso il sentimento di gratitudine e il sentimento dell’amore. Gli ho fatto la proposta di matrimonio, gliel’ho fatta per gratitudine, altrimenti si sarebbe realizzato, se fosse stato amore l’avrei realizzato.”

Le sue parole mettono in luce un profondo senso di insoddisfazione personale: “Io sto male, soffro, quando mi sveglio la mattina, indipendentemente da quello che devo fare, mi sento triste, mi manca di provare le farfalle nello stomaco, mi voglio emozionare nella vita, sono in un momento di appiattimento, di stasi, sento che sto sprecando il mio tempo.”

La reazione di Sonia M a queste dichiarazioni è composta ma determinata. Nonostante sia visibilmente colpita da ciò che ha ascoltato, decide di non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Parlando con le altre fidanzate nel capanno, afferma: “Io gli ho dato tutto: casa, studio, casa al mare, i miei beni. Ha chiamato lui ma io il dubbio l’ho sempre avuto. Lo vedete così, non è così, simpaticone, allegrone.”

Non nasconde il suo disappunto per il modo in cui Alessio ha scelto di affrontare la situazione: “Non puoi arrivare il primo giorno che arriviamo qui. Ha 40 anni, non stiamo parlando di un ventenne che non ha il coraggio. Tu vedi solamente la tua felicità, ma tu per rendermi felice cosa fai? Io lo ammiro tantissimo perché non ha mai avuto il sostegno della famiglia in nulla. L’abilitazione deve dire grazie a me.”

La puntata si chiude lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della coppia e sulle decisioni che prenderanno nel corso del programma. La confessione di Alessio segna un punto cruciale nel loro percorso a Temptation Island, mettendo a dura prova il loro legame e portando alla luce emozioni e dubbi che sembravano sopiti.

Questo inizio intenso promette ulteriori sviluppi e colpi di scena nelle prossime puntate del celebre reality show.