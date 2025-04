Bruno Vespa nello speciale su Papa Francesco: “In studio solo uomini, ma tra il pubblico ci sono suore”

La notizia della morte di Papa Francesco ha segnato profondamente la programmazione televisiva del 21 aprile, con un’attenzione particolare dedicata al suo operato e all’eredità lasciata dopo dodici anni di pontificato. L’evento ha stimolato riflessioni non solo tra i fedeli, ma anche tra coloro che hanno seguito con interesse le sue iniziative. Tuttavia, un aspetto controverso è emerso durante uno speciale di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, dove l’assenza di donne tra gli ospiti ha sollevato critiche.





Nella trasmissione, che ha visto la partecipazione di esperti e voci autorevoli, si è notato che tutti i relatori presenti in studio erano uomini, mentre le uniche donne erano rappresentate nel pubblico, come sottolineato dallo stesso Vespa: “Qui siamo tutti uomini, ma nel pubblico ci sono le suore”. Questo contrasto ha messo in luce una contraddizione rispetto all’immagine di inclusività che Papa Francesco ha cercato di promuovere durante il suo pontificato.

Papa Francesco è stato riconosciuto come un pontefice innovativo, noto per le sue iniziative volte a includere maggiormente le donne all’interno della Chiesa. Ha spesso affermato che “la Chiesa è donna” e ha denunciato la “maschilizzazione” della stessa. Le sue parole si sono tradotte in azioni concrete, come la possibilità per le donne di partecipare a un Sinodo e l’assegnazione di ruoli di rilievo, tradizionalmente riservati a uomini. Tra le nomine significative, spicca quella di suor Raffaella Petrini come presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, oltre alla nomina di suor Simona Brambilla, prima Prefetto donna nella storia della Santa Sede.

Nonostante questi progressi, il dibattito in studio ha visto una predominanza maschile, con nove uomini a discutere dell’eredità di Papa Francesco. Questo ha generato un certo malcontento tra i telespettatori, che si aspettavano una rappresentanza femminile più significativa, soprattutto considerando il messaggio di apertura e inclusione che il Papa ha sempre sostenuto. La presenza di sole figure maschili in un contesto di discussione su temi che toccano la vita delle donne ha suscitato perplessità e critiche.

Inoltre, la situazione non è isolata. Un anno fa, durante un’altra puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa aveva riproposto uno schema simile, affrontando un argomento strettamente legato alla vita delle donne, senza includere rappresentanti femminili nel dibattito. Questo solleva interrogativi sulla capacità dei media di riflettere realmente i cambiamenti sociali e le aperture promosse da Papa Francesco.

L’assenza di donne in un programma che discute l’eredità di un Papa noto per la sua apertura verso il genere femminile rappresenta un paradosso. La Chiesa, sotto la guida di Bergoglio, ha cercato di avvicinarsi a una maggiore inclusione, ma eventi come questo mostrano che ci sono ancora barriere culturali da superare. La rappresentanza femminile nei dibattiti pubblici è cruciale per garantire che tutte le voci siano ascoltate, specialmente quando si parla di temi che riguardano la vita e il ruolo delle donne nella società e nella Chiesa.

Il fatto che un programma di grande visibilità come Porta a Porta non abbia dato spazio a donne in un momento così significativo ha portato a una riflessione più ampia sulla necessità di un cambiamento. La comunità cattolica, insieme alla società civile, deve continuare a lavorare per garantire che le donne abbiano un ruolo attivo e visibile nei dibattiti che le riguardano.