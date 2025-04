Con il trattore urta un traliccio che gli cade sulla testa: 19enne in condizioni gravissime

Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un ragazzo di 19 anni questa mattina in un terreno agricolo situato in via Piandelmedico, alla periferia di Jesi, in provincia di Ancona. Il giovane stava lavorando per un’azienda agricola quando, per motivi ancora da chiarire, ha urtato un traliccio della telefonia, che è caduto e lo ha travolto.





Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane si trovava a bordo di un trattore quando ha colpito il palo. Il traliccio, in seguito all’impatto, è caduto e ha colpito il ragazzo alla testa. Un passante ha notato l’incidente e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. All’arrivo dei soccorritori, il ragazzo è stato trovato accasciato sul volante del trattore cingolato. I paramedici hanno proceduto a intubarlo e stabilizzarlo sul posto, prima di trasferirlo in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

Le prime indagini suggeriscono che l’erpice attaccato al trattore potrebbe aver agganciato il tirante del palo, sradicandolo dal suolo e provocandone la caduta. Questo aspetto sarà oggetto di ulteriore verifica da parte degli ispettori del lavoro, che stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno provveduto a chiudere la strada per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso e indagine. Il mezzo agricolo coinvolto nell’incidente e l’area circostante sono stati posti sotto sequestro per consentire le indagini necessarie. Le autorità competenti dovranno accertare eventuali violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Il giovane ferito aveva firmato un contratto regolare per lavorare presso l’azienda agraria che gestisce il campo in cui si è verificato l’incidente. Questo particolare solleva interrogativi importanti riguardo alle condizioni di lavoro e alla sicurezza degli operai, specialmente in un settore come l’agricoltura, dove gli incidenti possono avere conseguenze gravi.

L’incidente di oggi si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, dove si registrano frequentemente episodi simili. Le autorità e le organizzazioni sindacali hanno avviato campagne per sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori sull’importanza di rispettare le normative di sicurezza, al fine di prevenire incidenti e tutelare la salute di chi lavora.

Attualmente, il giovane è ricoverato in gravi condizioni, e le sue condizioni di salute saranno monitorate attentamente dai medici dell’ospedale. La comunità di Jesi si stringe attorno alla famiglia del ragazzo, in attesa di notizie sulle sue condizioni.

Il caso di oggi evidenzia la necessità di un continuo impegno per garantire la sicurezza dei lavoratori, specialmente in settori ad alto rischio come l’agricoltura. Gli incidenti sul lavoro non solo mettono a rischio la vita e la salute degli operai, ma hanno anche un impatto significativo sulle loro famiglie e sulla comunità.

Le indagini in corso mirano a fare luce sulle cause dell’incidente e a garantire che vengano adottate misure adeguate per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. La speranza è che questo episodio possa servire da monito per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un ambiente più sicuro per tutti gli operai.