Donna tatuata che conserva il suo naso in un barattolo – il prima e dopo

I tatuaggi rappresentano una forma di espressione personale che, in alcuni casi, assume un significato culturale o religioso. Per molti, si tratta semplicemente di una forma d’arte o di un modo per commemorare un evento o una persona cara.





Tuttavia, indipendentemente dalle motivazioni che portano a farsene uno, i tatuaggi restano una scelta profondamente personale e, in alcune culture, continuano ad essere percepiti come un tabù.

Toxii Daniëlle è una delle donne più tatuate al mondo. Il suo aspetto non è stato modificato solo attraverso l’inchiostro, ma anche mediante interventi estremi di modificazione corporea, come la rimozione del naso, che ora conserva in un barattolo. Il suo corpo è ricoperto di tatuaggi dalla testa ai piedi, con la parte superiore quasi completamente colorata di nero.

Il suo aspetto ha attirato l’attenzione di molti, e oggi conta oltre 155.000 follower su Instagram, dove condivide fotografie di sé e delle sue trasformazioni. Tra queste rientrano anche impianti in silicone sottocutanei e la biforcazione della lingua.

In un post pubblicato su Instagram, l’artista di strada Devon Rodriguez l’ha intervistata chiedendole cosa l’avesse spinta a trasformare così radicalmente il proprio aspetto.

«Perché mi piace essere imperfetta, e penso che siano proprio le imperfezioni a renderti unico», ha risposto Toxii.

Alla domanda sul dolore provato durante l’inserimento degli impianti sulla fronte, simili a corna, Toxii ha spiegato che la rimozione del naso è stata decisamente più dolorosa.

«Hai conservato il naso?» ha domandato Rodriguez.

«Ho conservato tutte le parti del mio corpo, ognuna in piccoli barattoli, sì», ha confermato lei.

Di recente, Toxii ha scioccato i suoi follower pubblicando una foto di sé prima di sottoporsi a tatuaggi e modificazioni. In molti si sono detti increduli davanti alla trasformazione avvenuta in soli quattro anni.