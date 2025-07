È morto Luca Napolano, fratello di Pietro, ex volto di Amici e Sanremo: aveva 36 anni

È scomparso prematuramente Luca Napolano, fratello di Pietro Napolano, noto al pubblico per la sua partecipazione ad “Amici” nel 2004 e per il suo percorso musicale che lo ha portato anche al Festival di Sanremo e a “The Voice”. Luca, 36 anni, è stato colpito da un’infezione fulminante, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e nella comunità di Calvizzano, in provincia di Napoli, dove viveva.





La tragica notizia della sua morte è stata comunicata dal sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, che ha espresso il cordoglio della città nei confronti della famiglia, in particolare del padre del giovane, Pasquale Napolano, vice sindaco della cittadina. In una nota ufficiale, Pirozzi ha dichiarato: “Ci stringiamo al dolore del Vice Sindaco Pasquale Napolano e di tutta la sua famiglia per la prematura e improvvisa scomparsa di Luca. È difficile trovare le parole davanti a una perdita così grande e ingiusta.”

Luca Napolano era conosciuto per il suo carattere solare e la sua gioia di vivere. Il sindaco ha ricordato il giovane con affetto, sottolineando che il suo ricordo resterà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto: “Luca resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, nei ricordi degli amici, dei familiari e di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui un pezzo di strada. La sua gioia di vivere sarà per tutti un faro che continuerà a brillare nonostante l’oscurità di oggi.”

La comunità di Calvizzano si è stretta attorno alla famiglia Napolano, dimostrando solidarietà in questo momento difficile. Non solo le autorità locali, ma anche gruppi sportivi della città, come la squadra di pallavolo e quella di basket, hanno espresso il loro dolore e le condoglianze per la perdita.

Luca Napolano lascia un vuoto non solo nella sua famiglia ma anche nel tessuto sociale della città. Il padre, Pasquale Napolano, è una figura conosciuta e rispettata nella comunità locale, sia per il suo ruolo istituzionale sia per il suo impegno personale. La morte del figlio ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano.

Il legame tra Luca e suo fratello Pietro Napolano era forte. Quest’ultimo è noto al grande pubblico per aver partecipato alla terza edizione del talent show “Amici” nel 2004, dove si classificò al terzo posto nella categoria canto. Durante quell’esperienza televisiva, Pietro incontrò Pietro Romitelli, con cui formò il duo musicale “PQuadro”. I due artisti parteciparono al Festival di Sanremo nel 2007 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Malinconiche sere”, ottenendo il terzo posto. Successivamente si dedicarono a una tournée estiva che li portò a esibirsi in diverse località italiane.

Nel 2014, Pietro Napolano tentò una nuova esperienza televisiva partecipando a “The Voice of Italy”, dove riuscì a conquistare il giudice J-Ax, continuando così il suo percorso musicale. La scomparsa del fratello rappresenta una perdita devastante per lui e per tutta la famiglia.

La morte improvvisa di Luca Napolano è un evento che ha scosso profondamente la comunità di Calvizzano e i tanti che lo conoscevano. La sua energia positiva e il suo carattere solare sono stati ricordati da tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di condividere momenti con lui. Il dolore per questa perdita è stato espresso anche da gruppi sportivi locali, dimostrando quanto fosse amato e rispettato.

Il sindaco Giacomo Pirozzi, nel suo messaggio di cordoglio, ha voluto sottolineare l’importanza del ricordo di Luca per mantenere viva la sua presenza: “Il ricordo dell’uomo e la sua gioia di vivere saranno per tutti un faro che continuerà a brillare nonostante l’oscurità di oggi.” Queste parole riflettono il sentimento collettivo di una comunità che si stringe attorno alla famiglia Napolano in un momento di profondo dolore.