Giovane atleta si frattura il collo durante un incontro, lotta tra la vita e la morte: “Episodio drammatico”

Dominic Haines, un giovane lottatore di Atlanta di soli 17 anni, sta affrontando una sfida senza precedenti dopo un incidente devastante avvenuto durante i Georgia High School Association State Championships. Durante un incontro, ha subito un infortunio che ha portato a una rottura quasi totale dei muscoli del collo, lasciandolo senza sensibilità dalle spalle in giù. I medici hanno descritto l’incidente come “terrificante e assurdo”, affermando che eventi simili si verificano solo una volta su un milione.





Dopo il grave infortunio, Dominic è stato immediatamente ricoverato in ospedale, dove ha subito un primo intervento chirurgico. In questa operazione, i chirurghi gli hanno impiantato una gabbia spinale per sostenere il suo corpo. Tuttavia, il percorso verso la guarigione si è rivelato lungo e difficile. “Se ciò che ti uccide ti rende più forte, allora quando Dominic tornerà non ce ne sarà per nessuno, diventerà una macchina”, ha dichiarato Zach, il padre di Dominic, esprimendo la sua fiducia nella resilienza del figlio.

Nonostante le circostanze, Dominic sta cercando di affrontare la situazione con determinazione. La sua battaglia non è solo fisica, ma anche emotiva. Dopo il primo intervento, ha iniziato un lungo ciclo di fisioterapia, durante il quale era inizialmente incapace di muovere qualsiasi muscolo. Con pazienza e impegno, ha cominciato a sentire qualche risposta nei muscoli delle gambe e dei glutei, un segnale incoraggiante per il suo fisioterapista.

Tuttavia, la strada verso il recupero non è stata priva di ostacoli. Dopo alcuni progressi iniziali, Dominic ha sviluppato problemi gravi nella deglutizione. Questo ha portato a un secondo intervento chirurgico delicato, seguito da un nuovo intervento previsto direttamente sulle vertebre. “Hanno scoperto che le cose non vanno come dovrebbero mentre deglutisce”, ha spiegato Zach. “Non può più mangiare cibi solidi, solo budini, gelatine e succhi”. A causa di queste complicazioni, gli è stato inserito un sondino gastrico per nutrirlo, rendendo la sua situazione ancora più complessa. “Per ogni passo in avanti che fa, ne sta facendo due indietro”, ha aggiunto il padre, evidenziando la difficoltà del momento.

La famiglia di Dominic sta affrontando questa crisi con grande determinazione. Zach ha condiviso che ha letto a Dominic molti dei messaggi di sostegno ricevuti sui social media. “Ha detto ‘Papà, non sapevo che così tante persone si preoccupassero per me. Puoi leggerne un altro paio, per favore?’”, ha raccontato, mostrando quanto sia importante per il ragazzo sentirsi supportato in questo momento difficile.

Il nuovo intervento chirurgico che attende Dominic comporterà una cicatrice significativa, dai 7 ai 10 centimetri. Nonostante le sfide che lo attendono, il giovane ha compreso che questo è il passo necessario verso il ritorno alla normalità. Tuttavia, i medici hanno avvertito che c’è il serio rischio di perdere definitivamente almeno il 25% del movimento del collo.

La comunità locale ha risposto con grande solidarietà. È stata avviata una campagna di raccolta fondi per supportare le spese mediche di Dominic, con migliaia di euro già donati. Questo gesto ha suscitato una grande emozione nella famiglia, dimostrando quanto il giovane lottatore sia amato e rispettato. La sua storia ha toccato il cuore di molti, e il sostegno ricevuto ha rappresentato una fonte di forza per lui e per i suoi cari.

Nonostante il dolore e le difficoltà, Dominic continua a combattere. La sua determinazione è un esempio di resilienza e coraggio, e la sua famiglia è al suo fianco in ogni passo del percorso. “La battaglia continua e Dominic è in prima fila grazie all’impegno del padre”, ha affermato Zach, sottolineando l’importanza del supporto familiare in questo momento critico.

La storia di Dominic Haines è un promemoria della fragilità della vita e della forza dello spirito umano. Mentre affronta questa sfida, il giovane lottatore e la sua famiglia rimangono uniti nella speranza di un futuro migliore. Ogni giorno rappresenta un’opportunità per fare progressi, e Dominic è determinato a non arrendersi. Anche se il suo sogno di tornare sul ring potrebbe essere in discussione, la sua lotta per la vita e la riabilitazione continua.