Giuseppe Giofré: “Provo affetto per il mio ex, mi aiutò durante gli incendi a Los Angeles. Ora sono single”

Giuseppe Giofrè è stato ospite nel programma Verissimo, trasmesso sabato 8 marzo, dove ha avuto l’opportunità di condividere dettagli della sua vita personale e professionale con la conduttrice Silvia Toffanin. Il coreografo, noto per il suo ruolo di giudice durante il Serale di Amici, ha parlato della sua attuale vita tra Los Angeles e Italia, e delle nuove esperienze che sta vivendo nel mondo della danza.





Durante l’intervista, Giuseppe ha rivelato di essere attualmente single, affermando: “L’amore adesso non c’è”. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza del suo ex fidanzato Adam, con il quale mantiene un legame forte e significativo. Giuseppe ha raccontato di come Adam sia stato un supporto fondamentale durante i recenti incendi che hanno colpito Los Angeles, che hanno minacciato la sua abitazione. “Ho dei bei rapporti con il mio ex, è una persona fantastica. Se ho bisogno delle coccole, so chi chiamare. Vivo nella parte alta di Los Angeles, rischiavo di perdere la casa e lui è venuto a soccorrermi”, ha spiegato. Inoltre, ha menzionato che ha trascorso il suo compleanno con Adam, la sorella e il padre, in un momento di grande affetto e sostegno, soprattutto dopo la recente perdita della madre di Adam.

Oltre alla sua vita personale, Giuseppe ha discusso della sua carriera nel talent show Amici, dove ha ricoperto il ruolo di giudice. Ha parlato dei rapporti con la maestra Alessandra Celentano, nota per il suo approccio rigoroso nei confronti degli allievi. “Non faceva il tifo per me, però è sempre un’insegnante che ho sempre rispettato. I commenti negativi che ho ricevuto sono quelli che ti spingono a fare le cose meglio, con i complimenti non riusciamo a crescere”, ha affermato Giuseppe, evidenziando come le critiche possano essere motivanti e utili per la crescita personale e professionale.

Giuseppe Giofrè ha anche parlato delle sue esperienze di lavoro negli Stati Uniti, dove ha avuto l’opportunità di collaborare con diversi artisti e professionisti nel campo della danza. La sua carriera lo ha portato a esplorare nuove frontiere artistiche, contribuendo a una continua evoluzione del suo stile e delle sue capacità. La vita tra Los Angeles e Italia gli consente di immergersi in culture e ambienti diversi, arricchendo la sua esperienza e la sua visione artistica.

La sua partecipazione a Amici ha rappresentato un momento cruciale nella sua carriera, permettendogli di farsi conoscere da un pubblico più ampio e di stabilire legami con altri professionisti del settore. Giuseppe ha espresso gratitudine per l’opportunità di far parte di un programma così influente e per l’impatto che ha avuto sulla sua vita.