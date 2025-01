Grande Fratello, allarme truffa sui social: i fan di Helena Prestes denunciano un tentativo di raggiro online

La tensione all’interno della casa del Grande Fratello è ormai palpabile, ma anche fuori la situazione non è meno turbolenta. I fan di Helena Prestes hanno lanciato un allarme riguardo a una truffa che sta circolando sui social, utilizzando il nome della modella brasiliana. Il tentativo di frode è stato segnalato da diversi utenti, che hanno notato un post apparso su X (ex Twitter), in cui veniva condiviso un link a un profilo Paypal, chiedendo donazioni per acquistare una casa per Helena.





Il messaggio ha suscitato immediatamente la reazione dei fan, che hanno prontamente avvisato gli altri follower di Prestes: “Helena Prestes e il suo team ufficiale non chiedono mai denaro. Qualsiasi richiesta di soldi a suo nome è falsa e proveniente da truffatori. Non credete a queste frodi e denunciate subito”. Gli screenshot del post truffaldino sono rapidamente diventati virali e i sostenitori di Helena si sono mobilitati per fermare questa disonesta attività.

La sorella di Helena, non restando in silenzio, ha anche preso posizione sulla vicenda, esortando i fan a segnalare immediatamente qualsiasi messaggio sospetto. Su Instagram, ha scritto: “Ci teniamo a precisare che Helena e il suo team non chiedono mai denaro in nessun caso, tramite nessuna piattaforma. Qualsiasi richiesta di denaro a nome di Helena è falsa e fatta da persone con cattive intenzioni”. Ha inoltre invitato tutti a fare attenzione e a non cadere nel tranello: “In caso di attività sospette, vi preghiamo di segnalarle alle piattaforme social o alle autorità competenti. Grazie per il vostro supporto”.

Pochi giorni prima, Helena era stata criticata sui social da una telespettatrice del programma, che aveva espresso il suo disappunto riguardo un episodio che l’aveva coinvolta. La critica verteva sul fatto che, durante una sessione di allenamento, Helena e Javier sembravano parlare tra di loro, e il programma li aveva subito richiamati in confessionale. La telespettatrice aveva definito la situazione un “schifo” e aveva chiesto di lasciare tranquilli i concorrenti.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di crescente attenzione sul Grande Fratello, con numerosi fan che monitorano con attenzione ogni dinamica e comportamento, sia all’interno che all’esterno della casa.