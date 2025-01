Grande Fratello: Lorenzo ancora nel mirino, il pubblico si ribella per la sua impunità

Il pubblico è furioso dopo l’ennesima violazione delle regole da parte di Lorenzo, con i telespettatori che contestano la clemenza della produzione.

Lorenzo, uno dei protagonisti principali di questa edizione del Grande Fratello, continua a far parlare di sé. Tra il flirt con Helena Prestes, la complicata relazione con Shaila e le forti liti con gli altri concorrenti, il modello milanese è spesso al centro dell’attenzione, sia dentro che fuori dalla casa. Tuttavia, dopo l’ultima puntata, le sue azioni hanno suscitato l’indignazione del pubblico.





Un episodio che ha suscitato un acceso dibattito riguarda la violazione delle regole da parte di Lorenzo e Luca Calvani. Mentre Lorenzo ha ammesso di aver sbirciato i profili social di due suoi compagni durante un soggiorno in Spagna, Luca ha confessato di aver ricevuto un biglietto da Enzo Paolo Turchi in modo clandestino, con scritto “No letto Jessica”. In entrambi i casi, gli autori del Grande Fratello hanno scelto di non prendere alcun provvedimento, nonostante le richieste dei telespettatori di punire i comportamenti irregolari.

La decisione di “graziarli” ha suscitato ulteriore indignazione tra il pubblico, che ha notato come Lorenzo sia stato più volte perdonato per espressioni e comportamenti eccessivi. “Ma quanti regolamenti deve infrangere Lorenzo prima di essere penalizzato? È veramente vergognoso che se la cavi sempre così”, ha commentato un utente sui social, mostrando il malcontento generale.

La polemica è aumentata quando si è scoperto che Lorenzo è uno dei prescelti per il bonus immunità in caso di eliminazione. Insieme a Shaila, Zeudi e Javier, Lorenzo ha ricevuto la possibilità di tornare in gioco se dovesse essere eliminato. Molti utenti hanno interpretato questa decisione come un’ulteriore presa in giro, suggerendo che la produzione stia cercando di “proteggere” Lorenzo, visto che sarebbe stato uno dei preferiti.

“Invece di essere punito, Lorenzo ha avuto il biglietto di ritorno, poi dite che non è protetto”, ha dichiarato un altro fan. La decisione di assegnare un bonus a Shaila e Lorenzo ha portato alcuni a decidere di smettere di guardare il Grande Fratello, accusando la produzione di favorire alcuni concorrenti a discapito degli altri.

Il continuo atteggiamento indulgente verso Lorenzo ha messo in discussione la neutralità della produzione, suscitando una crescente frustrazione tra i telespettatori, che si chiedono se ci siano criteri davvero equi per tutti i concorrenti del reality show. La sospetta clemenza verso Lorenzo potrebbe influenzare negativamente l’immagine del programma, che rischia di perdere la fiducia di parte del suo pubblico.