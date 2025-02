Il colpo di scena di Amanda al Grande Fratello: la sua vittoria inaspettata lascia il pubblico senza parole!

Amanda Lecciso conquista il cuore del pubblico del Grande Fratello con la sua empatia e determinazione, diventando la nuova favorita dopo una serie di eventi sorprendenti.

Nel settembre 2024, Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana Lecciso, è entrata nella casa del Grande Fratello prendendo il posto di Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island, che è stato squalificato a causa di alcune dichiarazioni omofobe sui social. Inizialmente, il percorso di Amanda non ha entusiasmato particolarmente, ma con il passare del tempo è riuscita a conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua genuinità e alla sua capacità di costruire relazioni sincere con gli altri concorrenti, come Helena Prestes e Javier Martinez.





La sua amicizia con Javier ha messo in risalto il suo lato più empatico e, durante un episodio particolarmente emozionante, ha suscitato commozione con la sua reazione al bacio tra Javier e la modella brasiliana. Inoltre, Amanda ha dimostrato coraggio quando si è schierata in difesa di Helena Prestes contro episodi di bullismo. Tuttavia, la sua permanenza nella casa non è stata priva di difficoltà, come le discussioni con Jessica Morlacchi, che hanno messo alla prova la sua capacità di gestire le conflittualità.

Proprio quando sembrava che Zeudi Di Palma fosse la favorita, un sondaggio sui social ha rivelato un clamoroso colpo di scena: Amanda Lecciso è risultata essere la concorrente più votata dal pubblico, con il 25,80% delle preferenze. A seguire ci sono stati Iago Garcia con il 22,78%, Pamela Petrarolo al 20,58%, e Stefania Orlando con il 18,22%. Con il 12,62%, Zeudi Di Palma è risultata essere la concorrente a rischio di eliminazione.

Il sondaggio ha suscitato un ampio dibattito sui social, dove i fan hanno notato una discrepanza rispetto ai risultati precedenti. Un tweet ha ironicamente commentato: “Quando a votare non sono bot, ma persone vere”, facendo riferimento al risultato sorprendente che ha visto Amanda in prima posizione. Questo evidenzia come il pubblico, a volte, possa sorprendere con scelte inaspettate.

In conclusione, Amanda Lecciso ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo comportamento autentico, la sua empatia e il coraggio di affrontare ogni situazione, diventando una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello.