Incidente fatale: il podista Ivaldo Caporali muore dopo una caduta mentre pota un ulivo, scoperto dal nipote

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Sarripoli, frazione di Pistoia, dove Ivaldo Rito Caporali, un podista di 79 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 23 marzo. Secondo le informazioni raccolte, l’anziano stava potando una pianta d’ulivo quando, a causa del cedimento di un ramo, è scivolato, riportando gravi ferite alla testa.





Il nipote di Caporali, non vedendolo tornare a casa, ha lanciato l’allerta e si è recato nel campo vicino all’abitazione. Qui ha trovato il nonno a terra e ha immediatamente iniziato a prestargli soccorso, effettuando un massaggio cardiaco. Purtroppo, quando i volontari della Misericordia di Pistoia e l’automedica del 118 sono arrivati sul posto, hanno constatato che Caporali era in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione con il defibrillatore, non c’è stato nulla da fare. È probabile che l’impatto violento abbia causato la sua morte sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pistoia, che si sono occupati del recupero del corpo. La notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza tra amici e conoscenti, poiché Ivaldo Caporali era un volto noto tra gli appassionati di podismo. La sua passione per la corsa lo ha portato a partecipare a diverse competizioni, anche se negli ultimi anni si era dedicato principalmente all’allenamento personale.

Come riportato dai quotidiani locali, Caporali aveva una figlia che ha ottenuto numerosi successi nelle gare di podismo, e lui stesso aveva corso per l’associazione “Silvano Fedi” per molti anni. Il presidente dell’associazione, Guido Amerini, ha spiegato che, sebbene non partecipasse più a competizioni ufficiali, continuava a mantenersi in forma attraverso l’allenamento individuale. Una delle sue ultime gare, in cui si era distinto, è stata la ‘Corri Seano’, dove aveva tagliato il traguardo per primo. Inoltre, nel 2023 aveva partecipato alla ‘Avis run’ di Montecatini, classificandosi secondo nella categoria veterani oro.

Ivaldo Caporali lascia due figlie e un nipote, che lo ricordano con affetto. La Misericordia locale si occuperà dell’organizzazione dei funerali, la cui data non è ancora stata fissata. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile, onorando la memoria di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita alla corsa e al contatto con la natura.

L’incidente di Caporali mette in evidenza il rischio legato a attività apparentemente quotidiane come la potatura degli ulivi, un lavoro che richiede attenzione e cautela, specialmente per le persone anziane. La sua passione per il podismo e il suo impegno nella comunità sportiva rimarranno nel cuore di chi lo ha conosciuto.