La domanda straziante del mio splendido figlio di 12 anni dopo la diagnosi shock mi resterà impressa per sempre, non si è mai lamentato una volta

Una madre coraggiosa ha condiviso apertamente la dolorosa esperienza che ha preceduto la perdita del suo figlio tredicenne, ricordando la straziante domanda che il ragazzo le rivolse subito dopo la diagnosi.





Parlando con Kelsey Parker, 34 anni, nel podcast “Mum’s The Word”, Louise Fox ha raccontato la storia commovente e tragica di suo figlio George, affettuosamente chiamato “Gorgeous George” dalla famiglia. Louise, residente a Barton-le-Clay, Bedfordshire, è madre di tre figli: Jamie (21 anni), Issy (14 anni), e George, scomparso tragicamente a soli 13 anni e che avrebbe compiuto 17 anni il prossimo novembre.

Kelsey, amica di Louise, è stata precedentemente sposata con Tom Parker, cantante della boyband The Wanted, morto nel 2022 all’età di 33 anni a causa di un tumore al cervello, lasciando due figli piccoli: Aurelia (5 anni) e Bodhi (4 anni).

Nell’aprile 2021, George iniziò ad accusare frequenti mal di testa accompagnati da nausea. Preoccupata, Louise e suo marito Matt Fox portarono subito il figlio al pronto soccorso. Inizialmente, per circa un mese, i medici diagnosticarono erroneamente delle semplici emicranie, respingendo le preoccupazioni della famiglia su qualcosa di più grave.

Louise, intuendo la gravità della situazione, insistette affinché venisse eseguita una risonanza magnetica, fissata poi per il 29 aprile. Le condizioni di George, però, peggioravano rapidamente: la pressione cranica aumentava tanto da provocargli forte dolore al risveglio, costringendolo a saltare giù dal letto nelle prime ore del mattino. Nonostante ciò, il medico di famiglia continuava a rassicurare Louise che non si trattasse di un tumore.

Purtroppo, i sospetti della madre si rivelarono fondati: la risonanza mostrò una massa tumorale di 5-6 cm nel lobo parietale sinistro di George. Il ragazzo fu immediatamente trasportato all’ospedale di Addenbrooke, dove subì un intervento chirurgico d’urgenza. Durante l’operazione, i medici scoprirono che il tumore era un glioblastoma, una delle forme più rare e aggressive di tumore cerebrale.

“Ci sentivamo così positivi, pensavamo semplicemente ‘ce la farà'”, ha ricordato Louise, sottolineando la straordinaria ripresa iniziale di George dopo l’intervento. Tuttavia, poche settimane dopo, il tumore ricomparve.

Un momento particolarmente doloroso per Louise fu quando i medici le comunicarono la prognosi devastante in presenza di George, lasciato solo fuori dalla stanza, impaurito e ansioso. “Non li perdonerò mai per avermi detto di portarlo a quell’appuntamento”, ha dichiarato Louise, ricordando i messaggi disperati del figlio che chiedeva perché i suoi genitori impiegassero tanto tempo.

Di fronte a una scelta impossibile, Louise e Matt decisero di non comunicare a George la gravità terminale della sua malattia, ritenendo fondamentale che il figlio conservasse un minimo di speranza. Quando George le chiese direttamente se stesse morendo, Louise rispose con coraggio: “George, stiamo tutti morendo, ma ti daremo le migliori cure del mondo.”

Durante gli 11 mesi e mezzo successivi alla diagnosi, George affrontò con determinazione la malattia, sottoponendosi a quattro interventi chirurgici, frequenti analisi del sangue, chemioterapia e radioterapia, senza mai lamentarsi.

George, tuttavia, era affetto da quello che i medici definirono “il tumore più aggressivo” che avessero mai visto, tristemente soprannominato “terminator” per la totale assenza di probabilità di sopravvivenza. Nonostante le cure, George è venuto a mancare nell’aprile 2022, lasciando la famiglia distrutta.

Dopo la morte del figlio, Louise ha trasformato il proprio dolore in impegno sociale, fondando “The Angel Mums”, un gruppo di supporto per madri che hanno perso i figli a causa di tumori cerebrali. Finora, il gruppo ha raccolto oltre 160.000 sterline per il Tessa Jowell Foundation Children’s Centre of Excellence, organizzando iniziative estreme come il wing-walking, il camminare sui carboni ardenti e la scalata di Yr Wyddfa (precedentemente noto come Monte Snowdon).

Louise ha concluso con un messaggio di forza e speranza, affermando: “Non saremmo riusciti a sopravvivere a quegli 11 mesi e mezzo senza almeno un briciolo di speranza.”