L’eredità di mia sorella è stata uno shock — e ora sospetto qualcosa di losco

Mia zia, che Dio l’abbia in gloria, è venuta a mancare il mese scorso. Non aveva figli né si era mai sposata. Non eravamo particolarmente legati, ma la vedevamo alcune volte all’anno. Poi un giorno riceviamo una chiamata dal suo avvocato: ci informa che ha lasciato un testamento e che sia io che mia sorella Michelle siamo menzionati. Okay, tutto normale. Pensavo a qualche vecchio gioiello, magari qualche spicciolo.





Poi arriviamo nello studio dell’avvocato… e lui ci sgancia la bomba: zia Clara ha lasciato tutto a Michelle. Tutto. La casa, i risparmi, persino quell’auto d’epoca che non guidava mai. Sono rimasto scioccato. Michelle, invece, se ne stava lì seduta come se avesse appena vinto alla lotteria.

Non fraintendetemi, sono felice per lei. Ma… tutto? Zia Clara ha sempre detto che voleva che dividessimo tutto. Siamo una famiglia. Ho chiesto all’avvocato se ci fosse stato un errore. Lui ha scrollato le spalle e ha risposto che il testamento era chiarissimo.

Da quel momento Michelle ha cominciato a comportarsi in modo strano. È diventata tutta riservata, come se avesse qualcosa da nascondere. Passava molto tempo nella vecchia casa di zia Clara e non voleva che andassi da lei. Ho provato a chiamarla per parlarne, ma mi ha liquidato subito.

Così ho iniziato a pensare. Zia Clara non era certo esperta di tecnologia. Usava ancora il telefono fisso, scriveva lettere a mano. E se qualcuno l’avesse influenzata? E se qualcuno avesse modificato il testamento? Ho deciso di indagare da solo. Ho cominciato a chiedere in giro, nel quartiere, per vedere se qualcuno avesse notato qualcosa di sospetto nei pressi della casa.

Uno dei vicini, il signor Henderson, un anziano, mi ha detto di aver visto una macchina sospetta parcheggiata davanti casa alcune settimane prima della morte di zia Clara. Una berlina scura, la stessa che avevo notato anche io al parco. Non ricordava la targa, ma ha detto di aver visto qualcuno entrare e uscire dalla casa. Gli ho chiesto se avesse riconosciuto la persona, e lui ha risposto: «Non saprei dirlo con certezza, ma indossava un cappotto scuro e un cappello calato sugli occhi.»

Tanto è bastato per farmi bollire il sangue. Qualcuno stava sicuramente tramando qualcosa. Ho deciso di controllare personalmente la casa di zia Clara. Ho aspettato che Michelle non ci fosse e sono andato.

La casa era esattamente come la ricordavo: un po’ impolverata, un po’ disordinata, ma piena della personalità della zia. Ho iniziato a cercare, ovunque. Cassetti, armadi, tappeti. Niente.

Poi ho notato qualcosa di strano in una foto incorniciata sul caminetto. Era una foto di zia Clara con Michelle, scattata anni fa. La cornice sembrava un po’ allentata. L’ho tolta, l’ho girata. E lì, nascosto dietro la foto, c’era un piccolo foglio piegato.

L’ho aperto con cura. Era una lettera scritta da zia Clara, datata pochi giorni prima della sua morte.

«Mio caro,

se stai leggendo questo, qualcosa è andato storto. Ultimamente non mi sento bene e temo che qualcuno stia cercando di approfittarsi di me. Ho cambiato il testamento, lasciando tutto a Michelle, ma solo temporaneamente. Ho nascosto il vero testamento, quello originale, nella vecchia scatola musicale in soffitta. Ti prego, trovata e assicurati che vengano rispettate le mie volontà. Vi voglio bene entrambi.»

Il cuore mi batteva forte. Un secondo testamento? In soffitta? Sono corso su per le scale, tremando. La soffitta era buia e piena di polvere, ma ho trovato la vecchia scatola musicale in un angolo. L’ho aperta, e lì c’era: una busta sigillata.

Non l’ho aperta. Sapevo che dovevo parlare con Michelle prima. L’ho chiamata, e questa volta ha risposto. Le ho detto che dovevamo vederci, che avevo qualcosa di importante da mostrarle.

È venuta da me, visibilmente nervosa. Le ho mostrato la lettera e i suoi occhi si sono spalancati. «Un secondo testamento?» ha sussurrato.

Siamo andati insieme dall’avvocato. Gli abbiamo mostrato la lettera e il testamento. Era sbalordito, ma ha accettato di aprirlo.

Il secondo testamento era effettivamente quello originale: zia Clara lasciava tutto a entrambi, in parti uguali. Il volto di Michelle è cambiato. «Io… io non sapevo nulla di questo» ha detto.

Poi, il colpo di scena. L’avvocato, il signor Finch, si è schiarito la voce. «C’è un’altra cosa che dovreste sapere», ha detto. «Qualche settimana fa ho ricevuto una telefonata da qualcuno che diceva di essere zia Clara. Mi ha chiesto di modificare il testamento lasciando tutto a Michelle. Pensavo fosse lei… ma ora…»

Ha tirato fuori il telefono e ha fatto partire la registrazione della chiamata. Era la voce di zia Clara, ma sembrava… forzata, come se fosse sotto pressione.

«Qualcuno ha impersonato zia Clara», ho detto, tremando. «Ma chi?»

Siamo tornati a casa di zia Clara, questa volta insieme. Abbiamo fatto un controllo più approfondito. E poi l’abbiamo trovato. Un compartimento nascosto nel fondo dell’armadio. Dentro, un piccolo registratore.

Abbiamo ascoltato. Era zia Clara che parlava con qualcuno. Sembrava impaurita.

«Per favore,» diceva con la voce tremante, «lasciami in pace. Firmo tutto quello che vuoi.»

«Quella è la voce del mio ex marito», ha sussurrato Michelle. «Ha sempre puntato ai soldi di zia Clara. Sapeva che aveva da parte un bel gruzzoletto.»

Abbiamo chiamato la polizia. Hanno avviato le indagini e trovato le prove che collegavano l’ex marito di Michelle all’inganno e alla coercizione. Aveva tentato di rubare l’eredità.

Il risultato? Le vere volontà di zia Clara sono state rispettate. Io e Michelle abbiamo ereditato in parti uguali. Abbiamo usato parte del denaro per assumere un assistente per il signor Henderson, la cui salute era peggiorata. E abbiamo ristrutturato la casa della zia, trasformandola in un centro comunitario per anziani.

La lezione? Fidatevi sempre del vostro istinto. Se qualcosa vi sembra sbagliato, probabilmente lo è. E non sottovalutate mai la forza della famiglia. Anche quando tutto sembra perduto, insieme si può superare qualsiasi ostacolo.

Non permettete mai a nessuno di approfittarsi di voi o dei vostri cari. Cercate sempre la verità. E non smettete mai di lottare per ciò che è giusto.

