Lo dirò appena esco. Chiara del Grande Fratello svela un segreto su Alfonso D’Apice

Per Chiara Cainelli, cubista originaria di Trento, quella di stasera sarà una serata cruciale. La concorrente si trova infatti in ballottaggio contro Mariavittoria Minghetti per conquistare l’ultimo posto disponibile nella finale del Grande Fratello. Tuttavia, oltre alla tensione per il verdetto, Chiara ha rivelato di essere concentrata anche su ciò che l’aspetta fuori dalla Casa, in particolare sulla sua relazione con Alfonso D’Apice, il giovane napoletano con cui ha condiviso un legame speciale durante il reality.





In una conversazione con Lorenzo Spolverato, avvenuta nelle ultime ore, Chiara ha confessato di avere dei dubbi riguardo ai sentimenti di Alfonso. La concorrente ha spiegato di chiedersi se la loro storia sia basata su un reale interesse reciproco o se, invece, sia stata influenzata dal contesto del programma. Durante il confronto, Chiara ha detto: “Il tarlo di pensare se lui mi ha scelto perché sono io, perché vuole me. Oppure perché eravamo qua e magari pensa ancora alla sua passata relazione. Ovviamente uno si fa queste domande”.

Questi pensieri sono stati approfonditi da Chiara anche in confessionale, dove ha manifestato la paura di essere stata semplicemente un “chiodo schiaccia chiodo” per Alfonso, il quale, prima di iniziare la loro relazione, aveva vissuto una lunga storia con Federica Petagna. “Essere il chiodo schiaccia chiodo non fa piacere a nessuno, né io mi sento di volerlo essere. Io voglio essere una scelta consapevole e unica”, ha dichiarato. La concorrente ha poi aggiunto: “Lui ha vissuto tutto qua dentro ed è normale che poi mi faccia delle domande. Lui è davvero pronto per me? Io sono una scelta pensata?”.

Parlando con Lorenzo, Chiara ha ricordato inoltre quanto sia stato difficile per lei superare una relazione passata: “Io, dopo una relazione di tre anni e mezzo, non sono stata con altre persone e per dimenticarlo ci ho messo tre anni”. Un’esperienza che, secondo lei, la rende particolarmente sensibile a questo tipo di situazioni e che la porta a volere maggiore chiarezza da parte di Alfonso.

Lorenzo Spolverato ha ascoltato con attenzione le parole dell’amica e le ha dato ragione, riconoscendo che i suoi dubbi siano del tutto legittimi. Chiara, dal canto suo, ha sottolineato come il comportamento di Alfonso all’interno della Casa abbia contribuito ad alimentare le sue incertezze. Prima di avvicinarsi a lei, infatti, il giovane aveva avuto un flirt con Zeudi Di Palma e successivamente un’amicizia speciale con Mariavittoria Minghetti. Questa situazione ha spinto Chiara a riflettere: “C’è stata quella cosa con Zeudi, poi Mariavittoria, poi ci sono stata io. Bisogna un po’ chiarire le sue e le mie visioni. Vorrei delle spiegazioni”.

La concorrente ha ribadito che, una volta uscita dalla Casa, vorrà affrontare Alfonso per ottenere risposte chiare sui suoi sentimenti e sulle sue intenzioni. Per Chiara, è fondamentale capire se il loro legame abbia un futuro reale o se sia stato solo il frutto delle dinamiche del reality.