“Lorenzo, cosa stai combinando?” Grande Fratello, il gesto verso Helena infiamma il pubblico: “È inaudito!”

Scoppia una nuova tempesta di polemiche all’interno della Casa del Grande Fratello, nonostante il conto alla rovescia verso la finale sia già iniziato. Gli episodi che suscitano indignazione tra gli spettatori continuano a verificarsi, e l’ultimo gesto, avvenuto ieri sera, ha visto ancora una volta protagonista Lorenzo Spolverato. In scena erano presenti anche Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Giglio. Le immagini di quanto accaduto sono diventate rapidamente virali sui social media.





Il Grande Fratello si trova nuovamente al centro delle critiche per presunti atti di bullismo. Nelle ultime settimane, alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato avevano già sollevato discussioni, come quando era saltato con i piedi sporchi sul letto di Stefania Orlando o quando, alle spalle della showgirl, aveva mimato gesti inopportuni. La questione è stata affrontata anche dalla Rai. Nonostante le polemiche, il GF ha descritto tutto come semplici scherzi. Tuttavia, dopo gli eventi di poche ore fa, il pubblico ha mostrato segni di crescente frustrazione.

La situazione è degenerata quando Lorenzo, Shaila e Chiara hanno sentito Giglio parlare nello sgabuzzino e si sono precipitati da lui. Il parrucchiere era andato a ritirare i suoi vestiti dall’asciugatrice, ma ha scoperto che all’interno c’erano anche quelli di Helena. A quel punto, Lorenzo si è avvicinato all’elettrodomestico e ha cominciato a maneggiare i vestiti, contando ad alta voce: “Uno, due…”. Giglio ha esclamato: “Ma cosa fai? Fermati”, ma Lorenzo ha continuato, mentre si sentivano risate in sottofondo.

Un utente su X ha commentato la scena dicendo: “Trovano l’asciugatrice occupata dai vestiti di Helena e reagiscono così… mettendo tre ore, così si rimpicciolisce tutto.” Questo comportamento ha scatenato l’indignazione del pubblico, che ha commentato: “Lorenzo è proprio un bamboccio! Gli rode talmente tanto che Helena sia passata dal ridere con lui a ignorarlo, che ora si sfoga con dispetti e attacchi gratuiti! Dovrebbe farsi due domande, perché per essere ‘indifferente’ a lei, in realtà ci pensa fin troppo!”

Le critiche non si sono fermate a Lorenzo. Anche gli altri concorrenti che hanno riso e scherzato sulla situazione sono stati messi nel mirino. “Non è uno scherzo, ma un danno da squalifica! Se fosse stata Helena a farlo a uno di loro, sarebbe già scoppiato un macello! Basta far passare tutto per ‘scherzo innocente’, rovinare i vestiti di una persona non è uno scherzo!” ha dichiarato un altro utente.

In aggiunta, qualcuno ha affermato: “Questi sono ossessionati. Mi chiedo come ogni donna possa votarli, a prescindere dalla simpatia per Helena o meno. Rappresentano il degrado!” Il web è in rivolta: “Togliere i panni dall’asciugatrice è una cosa, ma impostare 3 ore per rovinarli definitivamente è grave. Stai distruggendo oggetti personali, non è uno scherzo!” Gli spettatori si chiedono se l’episodio porterà a provvedimenti da parte della produzione, esprimendo a gran voce la richiesta che venga presa una posizione chiara.