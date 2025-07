Mio marito mi ha detto che era troppo occupato per venirmi a prendere con le borse della spesa — poi l’ho beccato mentre aiutava la nostra nuova vicina a traslocare

Quando ho visto mio marito aiutare la nostra giovane vicina a portare scatoloni dopo avermi detto che era “troppo occupato” per passare a prendermi al supermercato, non ho urlato né fatto scenate. Ho sorriso, sono entrata in casa… e ho iniziato a pianificare la lezione perfetta. Una lezione che non avrebbe dimenticato mai più.





Conoscete quella sensazione di intuizione, quella stretta allo stomaco che ti dice che qualcosa non va, ma tu fai finta di niente per non sembrare una moglie troppo sospettosa?

Ecco, quella ero io.

Fino a sabato scorso.

Vorrei potervi dire che questa storia si è conclusa con un malinteso divertente, ma no. Si è conclusa con mio marito, Greg, che ha ricevuto una bella lezione.

Tutto è cominciato con qualcosa di banale, quasi insignificante.

Quella mattina, la mia macchina aveva cominciato a fare uno strano rumore quando acceleravo. Non volevo rischiare di restare a piedi, così l’ho lasciata nel vialetto e sono andata al supermercato in Uber.

Ho fatto una spesa enorme, due settimane di cibo, il carrello traboccava. Le braccia già mi facevano male per aver preso dal fondo del freezer quelle pizze surgelate che Greg adora tanto. Latte, acqua, cibo per cani, e – colpo di genio – un’anguria da otto chili solo perché era in offerta.

Quando ho finito, ero esausta. L’idea di portare tutto fino all’area Uber nel parcheggio, poi dentro casa da sola, mi faceva venire voglia di sedermi per terra. Così ho fatto quello che avrebbe fatto qualunque moglie: ho chiamato mio marito.

Ha risposto dopo qualche squillo, con voce distratta.

«Amore, puoi venirmi a prendere al supermercato? Ho esagerato con la spesa e le borse sono pesantissime», ho detto cercando di sembrare dolce, non disperata.

«Aspetta… e la tua macchina?» ha chiesto.

«Non ho voluto rischiare, fa di nuovo quel rumore strano. L’ho lasciata a casa e ho preso un Uber.»

«Ugh, Lauren, non posso adesso. Sono sommerso di cose da fare. Prendi un Uber o qualcosa del genere.»

Il tono era seccato, come se gli avessi chiesto di guidare fino in Messico, non a cinque minuti da casa.

«Sul serio? È una corsa di cinque minuti», ho insistito, stringendo la mascella.

«Ho detto che non posso. Ho mille cose da fare. Occupatene tu, ok?»

Click.

Ha riattaccato.

Sono rimasta a fissare il telefono. Mi aveva appena attaccato?

Troppo occupato… certo.

Ho sospirato e cominciato a caricare tutto da sola nel bagagliaio. Un signore anziano che passava mi ha offerto aiuto.

«No, grazie. Ce la faccio,» ho risposto con un sorriso forzato. Pensando a mio marito, che non si era nemmeno scomodato.

Arrivata a casa, con le braccia a pezzi e un umore nero, mi sono detta che almeno ero quasi alla fine. Ma quello che ho visto nel vialetto mi ha fatto ribollire il sangue.

Greg, il marito “troppo occupato”, era fuori casa.

Stava portando valigie.

Sollevava scatoloni.

Sorrideva, allegro come un cavaliere gentile.

E per chi lo faceva?

Per Emma. La nuova vicina. Giovane. Bionda. Tonica. Bella da togliere il fiato.

L’ho visto ridere, scherzare, farsi in quattro per aiutare. Intanto sua moglie aveva appena trascinato mezza drogheria in casa da sola.

Oh, Greg. Hai appena fatto un grosso errore.

Non ho detto niente. Sarebbe stato troppo facile. Sono entrata in casa e ho cominciato a pensare.

Mezz’ora dopo, Greg è rientrato in cucina. Troppo felice.

«Com’è andata al supermercato?» ha chiesto con nonchalance.

«Tutto bene,» ho risposto calma. «Ho preso tutto.»

«Ce l’hai fatta con le borse?»

«Sì. L’autista Uber era gentile.»

Non ho menzionato Emma.

Poi, con naturalezza, gli ho detto: «Ah, la macchina fa ancora quel rumore. Puoi controllarla domani?»

«Forse più avanti in settimana. Sono pieno di impegni.»

Certo, ho pensato.

Il giorno dopo, sono passata al passo due.

Greg dormiva. Ho chiamato James, il nostro vicino. Un ex meccanico in pensione, gentilissimo.

«James, scusa se disturbo, ma la mia macchina fa un rumore strano. Greg è occupato in questi giorni…»

«Tranquilla! Vengo subito a dare un’occhiata.»

Poco dopo, Greg è uscito. Ha visto James e me davanti alla macchina, a ridere e chiacchierare.

«Che succede?» ha chiesto sospettoso.

«James mi sta aiutando. Sei troppo occupato, ricordi?» ho risposto dolcemente.

James ha detto: «Sembra la cinghia di distribuzione. Meglio farla controllare.»

Greg era in silenzio, visibilmente infastidito.

Da quel momento, ho cominciato a non chiedergli più nulla.

La lampadina in salotto si è bruciata? Ho preso la scala e l’ho cambiata io.

«Avrei potuto farlo,» ha detto.

«Lo so, ma sei occupato.»

Ho iniziato a fare commenti come:

«Il postino oggi mi ha aiutato con il pacco. Che forza!»

«Il cassiere mi ha detto che mi aiuterà la prossima volta. Carino, vero?»

Ogni volta, Greg stringeva la mascella.

Alla fine, è esploso.

«Ma cos’è questa storia di James e del postino?»

«È solo che ho imparato a cavarmela da sola,» ho risposto.

«È per ieri? Perché non sono venuto a prenderti?»

Ho sorriso.

«Sai cosa? È curioso che avevi tempo per portare le valigie di Emma ma non cinque minuti per tua moglie.»

Greg è impallidito.

«Che? Come…»

«Ti ho visto, Greg.»

Silenzio.

«Stavo solo aiutando una nuova vicina.»

«Se fosse stato un sessantenne calvo, lo avresti aiutato lo stesso?»

Non ha risposto.

«Va bene, Greg. Tranquillo. Ma la prossima volta che dirai di essere troppo occupato, sappi che me lo ricorderò.»

Mi sono voltata e sono uscita dalla stanza.

Da quel giorno? Greg ha trovato magicamente il tempo per tutto.

Mi ha persino portata a prendere due borse da Target in meno di cinque minuti.

E il sacco della spazzatura? Non devo più nemmeno chiedere.