Mio marito voleva che vivessimo separati per un mese – poi la vicina mi ha chiamato: “C’è una donna nella tua stanza!”

Quando Derek mi ha proposto di prenderci una pausa e vivere separati per un mese, mi ha detto che sarebbe stato un modo per “rinnovare il nostro amore”. Secondo lui, un po’ di distanza ci avrebbe aiutato a riscoprire il valore della nostra relazione e a riavvicinarci. Non ero convinta, ma lui insisteva. Sembrava così sicuro che alla fine ho accettato. Ho fatto le valigie, mi sono trasferita in un piccolo appartamento dall’altra parte della città e mi sono sforzata di credere che fosse la cosa giusta per noi.





La prima settimana è stata… strana. Derek non mi scriveva quasi mai e le telefonate erano fredde e distaccate. Ogni volta che cercavo di parlargli, lui diceva che stava “godendo dello spazio” e che tutto sarebbe andato bene. Mi ripeteva che alla fine di quel mese ci saremmo ritrovati e sarebbe stato “magico”. Cercavo di crederci.

Un giorno, mentre ero a casa, è venuta a trovarmi mia sorella Penelope.

— Sei sicura di questa cosa? — mi ha chiesto mentre si versava un bicchiere di vino. — A me sembra tutto molto strano.

— Lo so, — ho risposto sospirando. — Ma Derek è così convinto che ci farà bene… Ho pensato che se è così importante per lui, allora proviamoci.

Penelope ha scosso la testa. — Io starei attenta. C’è qualcosa che non mi torna.

Sapevo che aveva ragione. Anche io sentivo che c’era qualcosa di sbagliato. Ma ho ignorato quel presentimento.

Poi è arrivata quella telefonata.

Era una sera tranquilla di sabato. Ero sul divano a guardare Netflix quando il telefono ha squillato. Era Mary, la mia vicina. La sua voce era tesa e preoccupata.

— Lisa, devi venire a casa subito! — ha detto senza fiato.

Il mio cuore ha iniziato a battere forte.

— Che cosa è successo?

— C’è una donna nella tua camera da letto!

Ho sentito il sangue gelarsi nelle vene.

— Sei sicura?!

— L’ho vista dalla finestra. È lì, che fruga tra le tue cose!

Non ho pensato, ho afferrato le chiavi e sono corsa fuori dall’appartamento. Il tragitto verso casa è stato un tormento. Il cuore batteva forte, le mani mi tremavano sul volante. Mille pensieri mi passavano per la mente. Derek… una donna… nella mia camera da letto?

Arrivata a casa, ho spalancato la porta e sono corsa in camera da letto.

Ed eccola lì.

Non era un’amante.

Era Sheila, la madre di Derek.

Se ne stava in piedi in mezzo alla stanza, circondata dalle mie cose. Le ante dell’armadio erano spalancate, e lei teneva in mano uno dei miei reggiseni di pizzo con un’espressione disgustata.

— Che diavolo stai facendo?! — ho urlato.

Sheila non si è nemmeno scomposta.

— Oh, Lisa. Sei tornata presto. — Ha agitato il reggiseno come se fosse spazzatura. — Sto solo mettendo un po’ d’ordine. Questo tipo di cose non è adatto a una donna sposata.

Mi sono sentita mancare.

— Cosa?!

Sheila ha indicato diversi sacchi della spazzatura pieni dei miei vestiti, della mia biancheria, persino delle mie magliette.

— Lisa, queste cose non si addicono all’immagine di una moglie rispettabile. Derek mi ha chiesto di sistemare un po’ mentre eri via.

Ho sentito il sangue ribollire.

— Sistemare?! Stai buttando via le mie cose!

Sheila ha incrociato le braccia e mi ha guardato dall’alto in basso.

— Onestamente, qualcuno doveva farlo. La tua stanza era un disastro e il tuo armadio… beh, non trasmetteva proprio il giusto messaggio. Derek merita qualcosa di meglio.

Le sue parole mi hanno colpito come uno schiaffo in pieno volto.

— Dov’è Derek?! — ho chiesto con la voce che tremava per la rabbia.

— Oh, è uscito. — Sheila ha risposto con tranquillità. — Sa che sono qui. Siamo entrambi d’accordo che così è meglio.

Entrambi d’accordo?!

Ho sentito i passi di Derek dietro di me. Si è fermato sulla soglia della stanza, guardandomi come se nulla fosse.

— Lisa? — ha detto con tono neutro. — Cosa ci fai qui?

Ho sentito il fuoco salirmi in gola.

— Mary mi ha chiamato. Mi ha detto che c’era una donna nella mia stanza. E non avrei mai immaginato che fosse… tua madre!

Derek ha alzato le mani.

— Calmati, mamma stava solo cercando di aiutare.

— Aiutare?! — ho urlato. — Aiutare buttando via le mie cose?!

Derek ha alzato le spalle. — Ultimamente la casa era un po’… disordinata.

— Disordinata?! — ho ripetuto, incredula. — Tu mangi sul divano, lasci i piatti nel lavandino, e adesso il problema sono io?!

— Non darmi tutta la colpa! — ha ribattuto lui, irritato.

— Quindi la soluzione era permettere a tua madre di entrare qui e buttare via le mie cose?!

Derek ha sospirato. — Stai esagerando.

Ho riso amaramente.

— No, Derek. Sto finalmente aprendo gli occhi.

Ho preso la mia valigia, ci ho infilato dentro quello che Sheila non era riuscita a buttare via e mi sono avviata verso la porta.

— Dove stai andando? — ha chiesto Derek.

— A riprendermi la mia vita. — Ho detto, senza neanche voltarmi.

Ho chiuso la porta dietro di me e non mi sono mai sentita così libera.

Sono passati tre giorni. Vivo da Penelope e ho già contattato un avvocato. Alcuni dicono che sto esagerando, ma non è così.

Non si trattava solo di Derek. Si trattava di rispetto. Di fiducia. E io avevo finalmente capito che Derek non voleva una moglie: voleva una donna che seguisse le regole di sua madre.

Ma io non sono quella donna.

Questa volta, Derek dovrà fare a meno di me.